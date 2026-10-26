Η υπόθεση «Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 59 συλληφθέντες

Βαρύτατο κατηγορητήριο αποδόθηκε πριν από λίγο στους 59 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση της καταγγελλόμενης απάτης και της τεράστιας φοροδιαφυγής. Η υπόθεση αφορά τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο» και τη συνδρομή δεκάδων προσώπων. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς μεγάλος αριθμός των συλληφθέντων οδηγήθηκε ήδη στα δικαστήρια.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Στους 59 συλληφθέντες αποδόθηκαν σωρεία κακουργηματικών πράξεων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών. Παράλληλα με τις κακουργηματικές πράξεις, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και δύο πλημμελήματα. Αυτές οι κατηγορίες σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση της φερόμενης απάτης και της εκτεταμένης φοροδιαφυγής που φέρεται να διέπραξε η αλυσίδα φούρνων.

Το κατηγορητήριο διαμορφώθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα και αφορά την εμπλοκή των προσώπων στην παράνομη δραστηριότητα. Οι πράξεις αυτές αποδόθηκαν σε όλους τους συλληφθέντες, οι οποίοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του σχεδίου που οδήγησε στην καταγγελλόμενη απάτη και φοροδιαφυγή.

Η μεταγωγή στα δικαστήρια

Νωρίτερα, 42 από τους συνολικά 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων. Η μεταγωγή τους έγινε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων. Η παρουσία τους στα δικαστήρια σηματοδοτεί την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για το μεγαλύτερο μέρος των κατηγορουμένων.

Οι υπόλοιπες συλλήψεις, δηλαδή τα άτομα που συνελήφθησαν εκτός Αττικής, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτών σε μεταγενέστερο χρόνο. Συγκεκριμένα, η μεταγωγή και η εμφάνισή τους ενώπιον των δικαστικών λειτουργών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (26/10/26).

Η διαδικασία των απολογιών

Η διαδικασία στα δικαστήρια, παρά το προχωρημένο της ώρας κατά την ημέρα της μεταγωγής, αναμένεται να διαρκέσει πολλή ώρα ακόμη. Αυτό οφείλεται στον μεγάλο αριθμό των συλληφθέντων που πρέπει να περάσουν από τους δικαστικούς λειτουργούς. Ένας – ένας οι 42 συλληφθέντες θα περνούν το κατώφλι των δικαστικών λειτουργών για να λάβουν την απαραίτητη προθεσμία.

Η προθεσμία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς θα τους δοθεί ο χρόνος που απαιτείται για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η προετοιμασία των απολογιών αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, όπου οι κατηγορούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων και να αντικρούσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η υπόθεση των φούρνων «Το Χωριάτικο»

Η καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται στην καταγγελλόμενη απάτη και την τεράστια φοροδιαφυγή που φέρεται να διαπράχθηκε από τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο». Η επιχείρηση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, με τον ιδιοκτήτη της να φέρεται ως ο κύριος υπεύθυνος για τις παράνομες ενέργειες. Η έκταση της φοροδιαφυγής και της απάτης χαρακτηρίζεται ως τεράστια, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ιδιοκτήτης δεν έδρασε μόνος του, αλλά με τη συνδρομή δεκάδων προσώπων. Αυτά τα πρόσωπα φέρεται να συνέβαλαν με διάφορους τρόπους στην υλοποίηση του σχεδίου, επιτρέποντας την εκτεταμένη φοροδιαφυγή και την απάτη. Η εμπλοκή τόσων ατόμων αναδεικνύει το οργανωμένο χαρακτήρα της καταγγελλόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit