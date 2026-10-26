Με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προφυλακιστέος για την υπόθεση της χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, η Βασιλική Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, γνωστή ως «βραχιολάκι». Στους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκε επίσης ο περιοριστικός όρος της μη ενασχόλησης με το μπάσκετ με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξελίξεις στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση «Basketgate» έρχονται μετά τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, επιχειρώντας να αντικρούσουν τα στοιχεία της δικογραφίας με διαφορετικούς ισχυρισμούς.

Με την ολοκλήρωση των απολογιών τους, έκλεισε ο κύκλος των έξι πρώτων κατηγορουμένων που βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης μετά από εντάλματα σύλληψης. Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί οι προφυλακίσεις του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, και του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ.

Η απολογία του Ηλία Κορομηλά

Ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Ενώπιον του ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι ουδέποτε διέπραξε αξιόποινη πράξη και ότι ενεργούσε πάντοτε εντός των ορίων των καθηκόντων του ως ειδικού σε θέματα διαιτησίας. Κατηγορείται για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση του Προμηθέα Πατρών και άλλων ομάδων.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαδικασία ορισμού των διαιτητών και πως δεν μπορούσε να επηρεάσει τις σχετικές αποφάσεις. Δήλωσε ότι ουδέποτε υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), ούτε είχε συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες, καθώς αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα διαιτησίας. Αμφισβήτησε επίσης την επάρκεια των στοιχείων της δικογραφίας, αναφέροντας ότι οι κατηγορίες βασίζονται σε δύο μαρτυρικές καταθέσεις χωρίς αντικειμενικά δεδομένα.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο ποσό των 102.000 ευρώ που εντοπίστηκε κατά την κατ’ οίκον έρευνα. Ο κ. Κορομηλάς προσκόμισε σειρά εγγράφων και παραστατικών, επιχειρώντας να αποδείξει τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Είχε λάβει λίγο λιγότερο από 270.000 ευρώ από την Euroleague για την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο, εκ των οποίων 193.000 ευρώ για τη συμμετοχή του και 70.000 ευρώ ως μπόνους. Τα χρήματα αυτά πιστώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εκδόθηκαν παραστατικά, και ένα μεγάλο ποσό αναλήφθηκε λόγω προσωπικών θεμάτων με στενό πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Οι ισχυρισμοί της Βασιλικής Τσαρούχα

Η Βασιλική Τσαρούχα, η οποία τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Στην απολογία της, φέρεται να υποστήριξε ότι σε ορισμένους από τους 13 αγώνες που αναφέρονται στη δικογραφία, για τους οποίους κατηγορείται για δωροδοκία και δωροληψία έναντι ποσών που φτάνουν τα 5.000 ευρώ ή είναι άγνωστα, δεν είχε καν διαιτητεύσει.

Με αυτόν τον τρόπο, αμφισβήτησε την εμπλοκή της στις καταγγελλόμενες πράξεις. Η ίδια απέδωσε την εμπλοκή του ονόματός της στην υπόθεση σε προσωπικές αντιπαραθέσεις με παράγοντες του μπάσκετ, υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένα πρόσωπα την έχουν στοχοποιήσει. Επιπλέον, η κατηγορούμενη φέρεται να χρεώνεται και την υπόθεση της τεχνικής ποινής στον διεθνή παίκτη Γιώργο Μπόγρη, ώστε να λυθεί η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα, μετά από εντολές του Ευάγγελου Λιόλιου.

Η υπεράσπιση του Τάσου Πηλοΐδη

Ο Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος επίσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, αρνήθηκε ότι έλαβε χρήματα για να επηρεάσει την εξέλιξη ή το αποτέλεσμα αγώνων μπάσκετ. Στον πρώην διαιτητή καταλογίζονται δύο περιπτώσεις χρηματισμού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε: «Ο μάρτυρας λέει ψέματα. Στα δύο παιχνίδια δεν πήρα ούτε ένα ευρώ», αμφισβητώντας ευθέως όσα περιλαμβάνονται στην κατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου.

Μάλιστα, ο κ. Πηλοΐδης στρέφεται νομικά εναντίον ενός εκ των δύο μαρτύρων-κλειδιών της υπόθεσης, του επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη δύο ομάδων μπάσκετ, Βαγγέλη Τσάπα, καταθέτοντας μήνυση για ψευδή κατάθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki