Basketgate: Στη φυλακή ο Ηλίας Κορομηλάς, ελεύθεροι με βραχιολάκι οι Βάσω Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης

Στη φυλακή οδηγείται ο Ηλίας Κορομηλάς μετά τις πολύωρες απολογίες του για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Οι Βασιλική Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης αφέθηκαν ελεύθεροι με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι. Η υπόθεση αφορά στημένους αγώνες σε όλες τις βαθμίδες πρωταθλημάτων από το 2016 έως σήμερα, συνταράσσοντας το ελληνικό μπάσκετ.

Οι δικαστικές αποφάσεις και οι προφυλακίσεις

Ο κύκλος των απολογιών των έξι συλληφθέντων ολοκληρώθηκε με τέσσερις προφυλακίσεις. Στη φυλακή οδηγούνται οι Πέτρος Παπαπέτρου, Ευάγγελος Λιόλιος, Γιώργος Μαυραγάνης και Ηλίας Κορομηλάς, οι οποίοι θεωρούνται δράστες της υπόθεσης. Οι Βασιλική Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά με τον περιοριστικό όρο του κατ’ οίκον περιορισμού και της χρήσης βραχιολιού.

Επιπλέον, τόσο στην κυρία Τσαρούχα όσο και στον κύριο Πηλοΐδη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της μη ενασχόλησης με το μπάσκετ με οποιονδήποτε τρόπο. Οι αποφάσεις εισαγγελέα και ανακριτή εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι

Το κατηγορητήριο περιγράφει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο φερόμενης διαφθοράς, με δωροδοκίες, χρηματικά ανταλλάγματα και παρεμβάσεις στη διαιτησία, με στόχο την αλλοίωση αποτελεσμάτων σε αγώνες που περιλαμβάνονταν ακόμη και σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η Βασιλική Τσαρούχα φέρεται να εμπλέκεται σε 13 επίμαχους αγώνες, έχοντας αποδεχθεί ή απαιτήσει χρήματα και άλλα ωφελήματα.

Ο Ηλίας Κορομηλάς κατηγορείται για 11 αναμετρήσεις, είτε ως διαιτητής είτε ως πρόσωπο που φέρεται να μεσολαβούσε για την προσφορά ανταλλαγμάτων σε άλλους διαιτητές. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες δωροδοκίας και δωροληψίας σε 9 περιπτώσεις. Οι κατηγορίες εναντίον του αφορούν τόσο την περίοδο που ήταν ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων διαιτησίας, όσο και όταν ήταν διαιτητής. Το ένταλμα σύλληψης του κυρίου Κορομηλά αναφέρει ότι κατηγορείται για απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων με σκοπό την επιρροή της εξέλιξης ή του αποτελέσματος αγώνα καλαθοσφαίρισης, καθώς και για προσφορά δώρων ή ωφελημάτων σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα με τον ίδιο σκοπό.

Η απολογία του Ηλία Κορομηλά

Ο Ηλίας Κορομηλάς δήλωσε αθώος και υποστήριξε ότι είναι μπλεγμένος μόνο μέσω αναφορών τρίτων προσώπων. Στην απολογία του, φέρεται να ανέφερε ότι ουδεμία συμμετοχή είχε στις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Ισχυρίστηκε ότι οι σε βάρος του κατηγορίες στηρίζονται ουσιαστικά στις καταθέσεις δύο και μόνο προσώπων, χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του εμπλοκή.

Ο κατηγορούμενος αρχιδιαιτητής υποστήριξε επίσης ότι ουδέποτε υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) και δεν είχε οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα διαιτησίας, και συνεπώς, δεν θα μπορούσε να ασκεί αποφασιστική επιρροή στη διαδικασία επιλογής και ορισμού διαιτητών.

Οι ισχυρισμοί της Βασιλικής Τσαρούχα και του Τάσου Πηλοΐδη

Η Βασιλική Τσαρούχα, η μοναδική εν ενεργεία διαιτητής που κατηγορείται, δήλωσε επίσης αθώα για τις 13 αποδιδόμενες καταγγελίες περί δωροληψίας για «περίεργα σφυρίγματα». Απέδωσε τα καταγγελλόμενα σε αντιπαλότητα με παράγοντες του μπάσκετ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στις απολογίες της.

Από την πλευρά του, ο Τάσος Πηλοΐδης αρνήθηκε τις δύο καταγγελίες για δωροληψία που τον αφορούν. Επιπλέον, μηνύει τον επιχειρηματία και έναν από τους μάρτυρες-κλειδιά, ο οποίος είναι πρώην ιδιοκτήτης δύο ομάδων μπάσκετ, για ψευδή κατάθεση. Για την καταγγελία που τον αφορά σχετικά με τον αγώνα με τις δύο τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο κύριος Πηλοΐδης υποστήριξε ότι «δε θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο στον Παναγιώτη Γιαννάκη», τον οποίο χαρακτήρισε «θρύλο του ελληνικού μπάσκετ».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis