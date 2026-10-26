«Το χωριάτικο»: Στην Ευελπίδων ο ιδιοκτήτης και οι ακόμη 58 συλληφθέντες για υπόθεση φοροδιαφυγής

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026, συνολικά 59 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο». Μεταξύ αυτών ήταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και οι υπόλοιποι 58, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η μεταγωγή στην Ευελπίδων

Η μεταγωγή των 59 συλληφθέντων από τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) προς τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός πούλμαν και μίας κλούβας της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνολικά, 59 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και των υπόλοιπων 58 συλληφθέντων, μεταφέρθηκαν για να παράσχουν εξηγήσεις στον ανακριτή, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης φοροδιαφυγής που αφορά την ευρέως γνωστή αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Το οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης και η έναρξη της έρευνας

Η έρευνα για την υπόθεση, η οποία ήρθε στο φως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, αφορά φερόμενη φοροδιαφυγή με οικονομικό αντικείμενο που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές διερευνούν τις οικονομικές συναλλαγές και τις ενδεχόμενες παραβάσεις, με στόχο να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού και να προσδιοριστεί τυχόν ζημία σε βάρος του Δημοσίου.

Τα πρόσωπα της υπόθεσης: Άγγελος Γιαννακόπουλος και Ρίζος Ρίζος

Ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής βρίσκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο». Επίσης, συγκαταλέγεται ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.

Ο Ρίζος Ρίζος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 59 συλληφθέντες, φέρεται να διαδραμάτιζε ρόλο προσώπου απόλυτης εμπιστοσύνης για τον επιχειρηματία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ φέρεται να είχε τακτική επικοινωνία με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, οι οποίες τώρα αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο της εν εξελίξει υπόθεσης.

Το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Άγγελου Γιαννακόπουλου, του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες αυτές εκτείνονταν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, πέραν της αρτοποιίας, συμπεριλαμβανομένων της εστίασης, της φιλοξενίας, της εκμετάλλευσης παραλιών και της λειτουργίας κυλικείων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν συστηματικά το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης οι οικονομικές συναλλαγές και οι ενδεχόμενες παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί ή διερευνώνται, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση του τρόπου λειτουργίας του φερόμενου μηχανισμού φοροδιαφυγής και τον ακριβή προσδιορισμό τυχόν ζημίας που προκλήθηκε σε βάρος του Δημοσίου.

Προηγούμενη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Σημειώνεται ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί και το 2008. Η τότε σύλληψη είχε γίνει στο πλαίσιο επιχείρησης των αρμόδιων Αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων (trafficking), σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Με πληροφορίες από: Newsit