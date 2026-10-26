Αεροσκάφος της British Airways γλίτωσε σύγκρουση με άγνωστο αντικείμενο στο Λονδίνο

Ένα αεροσκάφος της British Airways, που μετέφερε περισσότερους από 250 επιβάτες, απέφυγε την τελευταία στιγμή μια πιθανή σύγκρουση με ένα άγνωστο αντικείμενο. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, στις 24 Ιουνίου. Η πτήση, που είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη, συνέχισε κανονικά την πορεία της, με τους επιβάτες να φτάνουν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Το περιστατικό πάνω από το Γκίλφορντ

Το περιστατικό έλαβε χώρα πάνω από την περιοχή του Γκίλφορντ, στην κομητεία του Σάρεϊ. Εκείνη τη στιγμή, το αεροπλάνο βρισκόταν σε ύψος 5.800 ποδών. Ο πιλότος του Boeing 777 ανέφερε ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε φάση ανόδου προς τα 6.000 πόδια, μετά την αναχώρηση από το Χίθροου.

Καθώς το αεροσκάφος περνούσε τα 5.800 πόδια, ένα γυαλιστερό ασημί αντικείμενο διασταυρώθηκε με την πορεία του. Το αντικείμενο κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Παρά την επικίνδυνη προσέγγιση, η πτήση προς τη Νέα Υόρκη ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, και όλοι οι επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Η αναφορά του πιλότου του Boeing 777

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της British Airways επικοινώνησε αμέσως με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για να περιγράψει το συμβάν. Στην αναφορά του, ο πιλότος έκανε λόγο για ένα «γυαλιστερό ασημί αντικείμενο». Επίσης, εκτίμησε το μέγεθός του, παρομοιάζοντάς το με το «μέγεθος τεσσάρων φρυγανιέρων».

Σύμφωνα με την περιγραφή του πιλότου, το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο πέρασε δίπλα από το αεροπλάνο. Κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση από το τζετ και έφτασε σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από το δεξί φτερό του Boeing 777. Συγκεκριμένα, αιωρούνταν περίπου 50 πόδια πάνω από το ύψος πτήσης του αεροσκάφους, δημιουργώντας μια στιγμή έντονης ανησυχίας.

Η μαρτυρία του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας

Από την πλευρά του, ο ελεγκτής του κέντρου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατέθεσε για το περιστατικό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο κυβερνήτης του Boeing 777 ανέφερε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μόλις είχε πετάξει πάνω από το δεξί τους φτερό. Αυτή η πληροφορία προστέθηκε στα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους σημείωσε επίσης ότι το αντικείμενο κινούνταν εξαιρετικά γρήγορα. Πρόσθεσαν πως ήταν πιθανότατα ασημί χρώματος και μεταλλικό. Όταν ο πιλότος ρωτήθηκε για τις διαστάσεις του, επανέλαβε την παρομοίωση με το μέγεθος τεσσάρων φρυγανιέρων, δίνοντας μια πιο συγκεκριμένη εικόνα του άγνωστου αντικειμένου.

Έρευνα από τη βρετανική επιτροπή

Η βρετανική επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών συμβάντων, γνωστή ως UK Airprox Board, ξεκίνησε αμέσως έρευνα για το περιστατικό. Στόχος της επιτροπής είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η επικίνδυνη αυτή προσέγγιση. Η έκθεση της επιτροπής περιλαμβάνει τις αναφορές τόσο του πιλότου όσο και του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Στην έκθεση καταγράφεται αναλυτικά η πορεία του αεροσκάφους και η στιγμή της εμφάνισης του αντικειμένου. Ωστόσο, παρά τις λεπτομερείς περιγραφές και τις καταθέσεις, η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αναφερόμενο υψόμετρο και η περιγραφή δεν επέτρεψαν τον ακριβή προσδιορισμό της φύσης του άγνωστου αντικειμένου. Η ταυτότητα του μυστηριώδους αντικειμένου παραμένει αδιευκρίνιστη.

Με πληροφορίες από: Topontiki