Τι ισχύει για τις απουσίες στις σχολικές γιορτές της 28ης Οκτωβρίου

Με εορταστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τα σχολεία όλης της χώρας θα τιμήσουν την ιστορική ημέρα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026. Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα γεγονότα του 1940, τον αγώνα του ελληνικού λαού και τις αξίες της ελευθερίας, της αντίστασης και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Η σχολική γιορτή πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την επίσημη επέτειο, η οποία τιμάται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ διεξάγονται οι καθιερωμένες μαθητικές παρελάσεις και οι λοιπές επετειακές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι απουσίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Βάσει του ισχύοντος πλαισίου για τη φοίτηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η απουσία από τις σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις θεωρείται αδικαιολόγητη για τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας. Κατά συνέπεια, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που δεν θα προσέλθουν στο σχολείο για να συμμετάσχουν στον εορτασμό θα χρεωθούν τις αντίστοιχες απουσίες.

Για αυτόν τον λόγο, μαθητές και γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου για την ώρα προσέλευσης, το πρόγραμμα της γιορτής και την προβλεπόμενη ώρα αποχώρησης.

Πρόγραμμα και διάρκεια των εκδηλώσεων

Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες και μπορεί να περιλαμβάνει ιστορικές αναφορές, αφηγήσεις, απαγγελίες ποιημάτων, μουσικά και θεατρικά δρώμενα.

Επίσης, το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό που αφορά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ελληνική συμμετοχή σε αυτόν, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων.

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία: Διαφορετική προσέγγιση

Η οργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή στα Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017, όπως αυτό ισχύει. Σε αντίθεση με τη ρητή πρόβλεψη για ελάχιστη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία η διάρκεια των εκδηλώσεων ορίζεται από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ το πρόγραμμα προσαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στην ηλικία των παιδιών και στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να προσεγγίσουν τα γεγονότα της επετείου. Στις μικρότερες ηλικίες, οι εορτασμοί μπορούν να περιλαμβάνουν τραγούδια, ποιήματα, αφηγήσεις, θεατρικά δρώμενα και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν, με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους, το ιστορικό περιεχόμενο της ημέρας.

Ειδική πρόβλεψη για το ολοήμερο πρόγραμμα

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στις ισχύουσες οδηγίες, όπως αναφέρεται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr