Συνεχίζονται οι απολογίες για το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ: Οι θέσεις του Αποστόλη Λύτρα για τον Ηλία Κορομηλά

Συνεχίζονται οι απολογίες στην πολύκροτη υπόθεση του σκανδάλου που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ. Σειρά για να απολογηθούν πήραν οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι: η Βασιλική Τσαρούχα, ο Αναστάσιος Πηλοΐδης και ο Ηλίας Κορομηλάς. Ο άλλοτε διαιτητής, Ηλίας Κορομηλάς, επέλεξε να εκπροσωπηθεί νομικά από τον Αποστόλη Λύτρα.

Οι δηλώσεις του Αποστόλη Λύτρα πριν την απολογία

Ο δικηγόρος Αποστόλης Λύτρας φιλοξενήθηκε σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, όπου προχώρησε σε αναφορές πριν από την έναρξη της απολογίας του εντολέα του. Ο κ. Λύτρας δήλωσε πως στα χρόνια που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου, είναι η πρώτη φορά που βλέπει μια υπόθεση με δικογραφία που περιέχει μόλις δύο καταθέσεις, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις δύο αυτές καταθέσεις γίνονται απλές αναφορές για τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Ηλία Κορομηλά. Ο κ. Λύτρας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι κατά τη διάρκεια της απολογίας, θα εξηγηθούν όλα όσα αφορούν τις δύο καταθέσεις και τι έχει συμβεί, με την ελπίδα ότι οι αρχές θα κατανοήσουν την κατάσταση.

Το χρηματικό ποσό και η έλλειψη στοιχείων

Ο Αποστόλης Λύτρας αναφέρθηκε και σε ένα χρηματικό ποσό που έχει βρεθεί, τονίζοντας ότι αυτό δικαιολογείται πλήρως. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο λογιστής του Ηλία Κορομηλά θα καταθέσει για να εξηγήσει την προέλευση αυτών των ποσών. Πέρα από αυτό, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι υπάρχουν μόνο ενδείξεις και αναφορές από τους δύο μάρτυρες, οι οποίες δεν στηρίζονται πουθενά.

Επιπλέον, ο κ. Λύτρας τόνισε ότι στην περίπτωση του Ηλία Κορομηλά δεν έχουν βρεθεί ούτε μηνύματα ούτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να τον εμπλέκει άμεσα. Η υπερασπιστική γραμμή επικεντρώνεται στην απουσία απτών αποδεικτικών στοιχείων πέραν των μαρτυρικών καταθέσεων.

Η υπόθεση των Ουκρανών διαιτητών

Ο Αποστόλης Λύτρας αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση της καταγγελίας που είχαν κάνει Ουκρανοί διαιτητές σχετικά με τον τελικό του EuroCup. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, για αυτή την υπόθεση έχει γίνει έρευνα από τις ελληνικές Αρχές και το θέμα έχει μπει στο αρχείο. Η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή, όπως σημείωσε, δεν είναι καινούργια, αλλά είχε εξεταστεί στο παρελθόν.

Ο δικηγόρος επανέλαβε ότι για τον συγκεκριμένο αγώνα είχε διεξαχθεί έρευνα και η υπόθεση είχε κλείσει. Αυτή η αναφορά του κ. Λύτρα αποσκοπεί στο να αποσυνδέσει τον εντολέα του από παλαιότερες υποθέσεις που έχουν ήδη διευθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η εμπλοκή του Ηλία Κορομηλά με άλλους κατηγορουμένους

Ένα από τα βασικά σημεία που ανέδειξε ο Αποστόλης Λύτρας είναι ότι ο Ηλίας Κορομηλάς δεν εμπλέκεται με κανέναν από τους άλλους κατηγορουμένους στην τρέχουσα υπόθεση. Η μόνη του εμπλοκή, όπως διευκρίνισε, είναι με τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Ο κ. Λύτρας εξήγησε ότι ο ένας ήταν Πρόεδρος και ο άλλος, ο Ηλίας Κορομηλάς, ήταν σύμβουλος στην ΚΕΔ. Τι γνώριζε και τι γνωρίζει ο εντολέας του, θα το καταθέσει στις ανακριτικές Αρχές. Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι το φαινόμενο των παρεμβάσεων στους διαιτητές δεν είναι τωρινό και δεν περιορίζεται μόνο στο μπάσκετ. Τέλος, ανέφερε ότι ο κύριος Κορομηλάς γνώριζε κάποια πρόσωπα από τους κατηγορουμένους ως συναδέλφους του και τον άλλον ως πρόεδρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko