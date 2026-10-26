Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα σε εορταστικούς ρυθμούς, τιμώντας τη διπλή της επέτειο: την απελευθέρωσή της το 1912 και τον πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο. Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με την καθιερωμένη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Λευκό Πύργο. Συνολικά 21 κανονιοβολισμοί εντυπωσίασαν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία της πόλης.

Έναρξη εκδηλώσεων με τιμές

Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 26 Οκτωβρίου, με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Ήδη από τις 8 το πρωί, πραγματοποιήθηκαν 21 κανονιοβολισμοί κατά την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Λευκό Πύργο της πόλης. Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο, προσδίδοντας πανηγυρικό τόνο στην έναρξη των εορτασμών.

Τους παραδοσιακούς αυτούς κανονιοβολισμούς πραγματοποίησε ουλαμός του πυροβολικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ). Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσει την έπαρση της σημαίας και τους εντυπωσιακούς κανονιοβολισμούς, οι οποίοι τράβηξαν τα βλέμματα.

Δοξολογία και παρουσία επισήμων

Το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων περιλαμβάνει επίσης τη Δοξολογία, η οποία τελέστηκε στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, τον πολιούχο της Θεσσαλονίκης. Στην τελετή έδωσε το παρών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας υπογραμμίζει τη σημασία των εορτασμών για την πόλη και τη χώρα. Η Θεσσαλονίκη, ως κέντρο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, υποδέχεται πλήθος επισκεπτών ενόψει της εθνικής επετείου.

Οι παρελάσεις των επόμενων ημερών

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση στην οδό Τσιμισκή, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να τιμήσουν την επέτειο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, την ημέρα της εθνικής επετείου. Στις 11 το πρωί, θα ξεκινήσει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων θεατών.

Αεροπορική επίδειξη και νέα οπλικά συστήματα

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου έχει η αεροπορική επίδειξη της ομάδας «Ζευς». Με ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16, η ομάδα αυτή προσφέρει κάθε χρόνο ένα εντυπωσιακό θέαμα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των θεατών.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης, αναμένεται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σύγχρονα οπλικά συστήματα. Η παρουσίαση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα», αναδεικνύοντας τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Παρουσία πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας και η φρεγάτα «Κίμων»

Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης θα δώσουν το «παρών» σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας. Μεταξύ αυτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, οι οποίοι θα τιμήσουν με την παρουσία τους τις επετειακές εκδηλώσεις.

Την παράσταση στην πόλη κλέβει επίσης η φρεγάτα Belhara «Κίμων», η οποία βρίσκεται αγκυροβολημένη στην Α’ προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το πολεμικό πλοίο υποδέχεται πλήθος επισκεπτών, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να το θαυμάσει από κοντά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos