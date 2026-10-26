Η ανησυχία για τα squishy παιχνίδια μετά τον τραυματισμό τετράχρονου στη Βρετανία

Τα δημοφιλή squishy παιχνίδια, τα οποία προορίζονται για αισθητηριακή απασχόληση, έχουν προκαλέσει ανησυχία στη Βρετανία μετά τον τραυματισμό ενός τετράχρονου αγοριού. Το παιδί χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη όταν ένα από αυτά τα παιχνίδια έσκασε στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό του να εκτοξευτεί στα μάτια του. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας σχετικά με προϊόντα που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Το περιστατικό με τον τετράχρονο

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από έρευνα της εκπομπής «Morning Live» του BBC, όπου η μητέρα του παιδιού περιέγραψε λεπτομερώς την περιπέτεια που βίωσε η οικογένειά της. Η Τζοντάνα Μπέβαν, κάτοικος του Μπρίτζεντ της Νότιας Ουαλίας, είχε προμηθευτεί squishy παιχνίδια για τα παιδιά της μέσω της πλατφόρμας Shein.

Όπως αφηγήθηκε η ίδια στην εκπομπή, ο τετράχρονος γιος της έπαιζε με ένα από αυτά τα παιχνίδια. Το πίεζε κοντά στο στήθος του, όταν ξαφνικά το παιχνίδι έσκασε. Το περιεχόμενό του εκτοξεύτηκε με δύναμη στο πρόσωπο του παιδιού και συγκεκριμένα στα μάτια του. Η μητέρα περιέγραψε το υλικό που εκτοξεύτηκε ως μία λευκή, γλοιώδη ουσία, η οποία είχε και μία ελαφρώς κοκκώδη υφή.

Η νοσηλεία και η ανάρρωση

Μετά το συμβάν, οι γονείς του παιδιού έπλυναν αμέσως τα μάτια του στο σπίτι. Αρχικά, φάνηκε πως δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή άμεσος κίνδυνος για την όραση του μικρού. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά το επόμενο πρωί.

Τα μάτια του τετράχρονου είχαν πρηστεί τόσο πολύ, που δεν μπορούσε να τα ανοίξει καθόλου. Η οικογένεια αναγκάστηκε να αναζητήσει άμεσα νοσοκομειακή βοήθεια. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε ειδική έκπλυση των ματιών του παιδιού για να απομακρύνουν πλήρως την ουσία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί ανάρρωσε πλήρως, ωστόσο η ίδια παρατήρησε ότι ο γιος της παρουσίασε μεγαλύτερη ευαισθησία στο φως μετά το περιστατικό.

Η απάντηση της πλατφόρμας Shein

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε πωληθεί μέσω ενός τρίτου πωλητή στην πλατφόρμα Shein. Μετά την αναφορά του περιστατικού και την δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η εταιρεία Shein προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το συμβάν. Η εταιρεία ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα όλες τις καταγγελίες που λαμβάνει από τους πελάτες της.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό του τετράχρονου, δεν είναι πλέον διαθέσιμο προς πώληση στην πλατφόρμα της. Επιπλέον, η Shein δήλωσε ότι απομάκρυνε και άλλα παρόμοια προϊόντα από την ιστοσελίδα της, με στόχο να αποτρέψει την επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα της οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων και την ισχύουσα νομοθεσία.

Προειδοποιήσεις από τις βρετανικές αρχές

Η ανησυχία για την ασφάλεια των squishy παιχνιδιών δεν αφορά όλα τα προϊόντα της κατηγορίας, αλλά εστιάζει κυρίως σε αυτά που είναι αμφίβολης προέλευσης και στις απομιμήσεις. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να μην έχουν υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών.

Οι βρετανικές υπηρεσίες Trading Standards έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για παιχνίδια που πωλούνται στην αγορά χωρίς να φέρουν τις απαιτούμενες πληροφορίες ασφαλείας ή τα στοιχεία του υπεύθυνου εισαγωγέα. Κατά τη διάρκεια ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί, εντοπίστηκαν προϊόντα τα οποία δεν πληρούσαν βασικές προδιαγραφές ασφαλείας. Μάλιστα, ορισμένα από τα παιχνίδια τύπου «dumpling» έχουν εξεταστεί ενδελεχώς, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή από τους γονείς κατά την αγορά τέτοιων παιχνιδιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta