Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων και νέα αιτήματα

Η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα με δύο προγραμματισμένες συνεδριάσεις και συνολικά οκτώ μάρτυρες να αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμενόμενη πρόταση της εισαγγελέως επί κρίσιμων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Οι καταθέσεις μαρτύρων και ο προγραμματισμός

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, είναι αφιερωμένη στις καταθέσεις τριών μαρτύρων. Την Τρίτη, η διαδικασία θα συνεχιστεί με την παρουσία και κατάθεση πέντε επιπλέον ατόμων.

Η λίστα των μαρτύρων, όπως ενημέρωσε το δικαστήριο, περιλαμβάνει πέντε επιβάτες του Intercity, της αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα, καθώς και δύο συγγενείς θυμάτων. Οι καταθέσεις τους αναμένεται να ρίξουν φως σε πτυχές του τραγικού συμβάντος και να συμβάλουν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Αναμονή για εισαγγελική πρόταση επί αιτημάτων

Αυτή την εβδοδομάδα, η εισαγγελέας αναμένεται να προτείνει επί των αιτημάτων που υπέβαλε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα αυτά προήλθαν από τον Λουκά Αποστολίδη, συνήγορο του Διονύση Γεωργιάδη, ο οποίος είναι πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη.

Τα αιτήματα αυτά αφορούν δύο βασικά σημεία: την κλήση ως μαρτύρων των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023, καθώς και την προσκόμιση των εγγράφων που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η εισαγγελέας είχε δηλώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της Δευτέρας ότι ήταν έτοιμη να προτείνει επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, ωστόσο, λόγω ωραρίου και απουσίας του κ. Αποστολίδη, η εισαγγελική πρόταση μετατέθηκε για αυτή την εβδομάδα.

Εκκρεμή αιτήματα για οστάρια και εκταφές

Πέραν των παραπάνω, εκκρεμεί ένα ακόμη αίτημα που έχει υποβληθεί από τον Παύλο Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη Ασλανίδη. Το αίτημα αυτό αφορά την ταυτοποίηση και εξέταση οσταρίων που περισυλλέχθηκαν από τις περιοχές Κουλούρι και Πηγάδια. Αυτά είναι σημεία όπου μεταφέρθηκαν συντρίμμια των αμαξοστοιχιών και χώματα από τον τόπο της σύγκρουσης.

Επιπλέον, την προηγούμενη Δευτέρα υποβλήθηκε ένα αίτημα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι συνήγορος της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι, καθώς και άλλων συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία. Το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά την προώθηση της διαδικασίας των εκταφών υπό την «αιγίδα», όπως χαρακτηριστικά τόνισε, του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Η ίδια επεσήμανε ότι θα αναπτύξει το αίτημά της σε επόμενη δικάσιμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, έχει ήδη καταθέσει σε δύο συνεδριάσεις, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων από τη συνήγορό του να εκκρεμεί.

Οι κατηγορούμενοι και οι κατηγορίες

Για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες. Μεταξύ των οργανισμών αυτών συγκαταλέγονται ο ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η Hellenic Train, η ΡΑΣ και το υπουργείο Μεταφορών.

Ειδικότερα, οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Οι πράξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας και από αυτές μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα αυτών των πράξεων, επήλθε: α) ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) η βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) η σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki