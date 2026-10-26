Σοβαρά προβλήματα στον Κηφισό μετά από τροχαίο με κολώνα φωτισμού

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν οι οδηγοί στον Κηφισό από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (26/10), εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε προστατευτικό διάζωμα και έριξε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα και να διακοπεί η κυκλοφορία σε μία λωρίδα, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή.

Το ατύχημα και η πτώση της κολώνας

Το τροχαίο ατύχγημα καταγράφηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, σε ένα κομβικό σημείο του Κηφισού. Συγκεκριμένα, το συμβάν έλαβε χώρα στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Λιοσίων. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη από την πορεία του.

Η εκτροπή αυτή οδήγησε το όχημα να προσκρούσει με σφοδρότητα στο προστατευτικό διάζωμα που χωρίζει τις λωρίδες κυκλοφορίας. Από την ισχυρή πρόσκρουση, μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού που βρισκόταν στο σημείο έπεσε, προσθέτοντας ένα επιπλέον πρόβλημα στην ήδη επιβαρυμένη οδική αρτηρία. Οι συνθήκες που προκάλεσαν την εκτροπή του αυτοκινήτου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση

Η πτώση της κολώνας ηλεκτροφωτισμού και η παρουσία του εμπλεκόμενου οχήματος στο οδόστρωμα είχαν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων. Αμέσως μετά το ατύχημα, διακόπηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα στο συγκεκριμένο σημείο του Κηφισού, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της οδού.

Η διακοπή αυτή, σε συνδυασμό με την ώρα αιχμής, οδήγησε στον σχηματισμό ενός εκτεταμένου και τεράστιου μποτιλιαρίσματος. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση επεκτάθηκε σε μεγάλο μήκος του ρεύματος ανόδου του Κηφισού, δημιουργώντας προβλήματα στους οδηγούς που κινούνταν προς τα βόρεια προάστια. Το πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων ήταν εμφανές από το ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς

Οι χιλιάδες οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά τον Κηφισό βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτοφανείς καθυστερήσεις. Η μετακίνησή τους προς τους προορισμούς τους έγινε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, δοκιμάζοντας την υπομονή τους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η εικόνα στον κεντρικό οδικό άξονα ήταν αυτή των ακινητοποιημένων ή κινούμενων με πολύ χαμηλές ταχύτητες οχημάτων, σε όλο το μήκος της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η ταλαιπωρία ήταν ιδιαίτερα αισθητή για όσους ξεκινούσαν την ημέρα τους νωρίς, καθώς η κίνηση ήταν ήδη αυξημένη πριν από τις 6 το πρωί, την ώρα που συνέβη το ατύχημα. Οι σημαντικές καθυστερήσεις επηρέασαν το πρόγραμμα πολλών πολιτών, οι οποίοι χρειάστηκαν πολύ περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να φτάσουν στους χώρους εργασίας τους ή σε άλλες δραστηριότητες.

Οι άγνωστες συνθήκες του περιστατικού

Παρά τις άμεσες επιπτώσεις στην κυκλοφορία και την ταλαιπωρία των οδηγών, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του παραμένουν άγνωστες. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να προσκρούσει στο προστατευτικό διάζωμα.

Το γεγονός ότι οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Η πρόσκρουση είχε ως συνέπεια την πτώση της κολώνας ηλεκτροφωτισμού, ένα στοιχείο που προσέθεσε στην πολυπλοκότητα της κατάστασης και στην έκταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στον Κηφισό το πρωί της 26ης Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis