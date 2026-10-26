Πυρκαγιά σε επιχείρηση παλετοποιίας στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Ασπρόπυργο, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Μεγαρίδος, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής για την αντιμετώπισή του.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα, οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση των φλογών. Οι αρχές βρίσκονται επί τόπου, συντονίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος.

Το ξέσπασμα της φωτιάς στην οδό Μεγαρίδος

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκδηλώθηκε περίπου στη 01:45. Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά είναι ένας υπαίθριος χώρος που ανήκει σε επιχείρηση παλετοποιίας, η οποία δραστηριοποιείται στην οδό Μεγαρίδος, εντός των ορίων του δήμου Ασπροπύργου.

Η φύση της επιχείρησης, που αφορά την παλετοποιία, υποδηλώνει την παρουσία ξύλινων παλετών και άλλων εύφλεκτων υλικών στον υπαίθριο χώρο. Αυτό καθιστά την κατάσβεση της πυρκαγιάς ιδιαίτερα απαιτητική για τις επιχειρησιακές δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο.

Η άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση. Συνολικά, δεκαοκτώ πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος, αποτελώντας την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις φλόγες. Η ταχύτητα της επέμβασης κρίθηκε απαραίτητη λόγω της φύσης των υλικών που καίγονταν.

Τους πυροσβέστες συνόδευαν επτά οχήματα, εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα για την κατάσβεση και τον περιορισμό της φωτιάς. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού δυνάμεων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για συντονισμένη δράση.

Η συνδρομή του δήμου και οι προσπάθειες κατάσβεσης

Στο έργο της πυρόσβεσης προσφέρουν σημαντική συνδρομή και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Η υποστήριξη αυτή είναι κρίσιμη, καθώς ενισχύει την παροχή νερού στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, διασφαλίζοντας ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εστιών.

Οι συνδυασμένες προσπάθειες των 18 πυροσβεστών, των επτά οχημάτων και των υδροφόρων του δήμου επικεντρώνονται στον πλήρη έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης των φλογών.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει ήδη κινητοποιηθεί και το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο. Πρόκειται για το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η παρουσία του Ανακριτικού Κλιμακίου είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στο ξέσπασμα της φωτιάς στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης παλετοποιίας. Οι έρευνες θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, μετά τον πλήρη έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να εξακριβωθούν όλα τα δεδομένα του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki