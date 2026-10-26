Η πιθανή σύνδεση της περιοδοντίτιδας με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Επιστημονικές έρευνες εξετάζουν ενεργά την πιθανή σχέση της περιοδοντίτιδας και των βακτηρίων που αναπτύσσονται στο στόμα με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η μακροχρόνια νόσος των ούλων ενδέχεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αυτής της νευροεκφυλιστικής πάθησης. Παρότι βακτήρια της στοματικής κοιλότητας έχουν ανιχνευθεί στον εγκέφαλο ασθενών, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η περιοδοντίτιδα δεν έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί άμεσα το Αλτσχάιμερ.

Επιστημονικές έρευνες και η πιθανή σύνδεση

Η υγεία των ούλων φαίνεται να συνδέεται με περισσότερες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού από όσες γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Επιστημονικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αναζητώντας νέες απαντήσεις σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου, εστιάζοντας στη σχέση της περιοδοντίτιδας και των βακτηρίων του στόματος με το Αλτσχάιμερ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών υποδεικνύει ότι η νόσος των ούλων, γνωστή ως περιοδοντίτιδα, ενδέχεται να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Ορισμένες από αυτές τις μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι άτομα που πάσχουν από περιοδοντική νόσο για τουλάχιστον δέκα χρόνια ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν τη συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική πάθηση.

Το βακτήριο Porphyromonas gingivalis στο επίκεντρο

Μια αμερικανική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, πρόσθεσε ένα σημαντικό στοιχείο στην κατανόηση αυτής της πιθανής σύνδεσης. Οι ερευνητές εντόπισαν το βακτήριο Porphyromonas gingivalis, ή P. gingivalis, στον εγκέφαλο ανθρώπων που έπασχαν από Αλτσχάιμερ.

Το P. gingivalis είναι ένα βακτήριο που συνδέεται άμεσα με τη φροντίδα των ούλων και τις λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας. Πειράματα που διεξήχθησαν σε ποντίκια έδειξαν επίσης ότι το συγκεκριμένο βακτήριο μπορεί να ταξιδέψει από το στόμα στον εγκέφαλο, προκαλώντας βλάβες στα νευρικά κύτταρα των πειραματόζωων.

Η χρηματοδότηση της έρευνας

Η αμερικανική μελέτη, που αποκάλυψε την παρουσία του P. gingivalis στον εγκέφαλο ασθενών με Αλτσχάιμερ, διεξήχθη και χρηματοδοτήθηκε από τους ιδρυτές της Cortexyme. Η Cortexyme είναι μια αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία.

Η εν λόγω εταιρεία έχει ως αντικείμενο την έρευνα της νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς και άλλων νευροεκφυλιστικών διαταραχών, συμβάλλοντας στην προσπάθεια κατανόησης και αντιμετώπισης αυτών των παθήσεων.

Από την ουλίτιδα στην περιοδοντίτιδα

Η νόσος των ούλων ξεκινά συνήθως ως ουλίτιδα, μια κατάσταση κατά την οποία τα ούλα φλεγμαίνουν. Αυτή η φλεγμονή οφείλεται στη συσσώρευση βακτηριακής πλάκας στην επιφάνεια των δοντιών. Έως και οι μισοί ενήλικες εμφανίζουν ουλίτιδα κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Η ουλίτιδα είναι γενικά αναστρέψιμη, εφόσον αντιμετωπιστεί εγκαίρως με σωστή στοματική υγιεινή. Ωστόσο, αν παραμείνει χωρίς θεραπεία, δημιουργούνται κενά ανάμεσα στα ούλα και τα δόντια, τα οποία είναι γνωστά ως υποουλικοί θύλακοι. Μέσα σε αυτούς τους θύλακες συγκεντρώνονται βακτήρια, σηματοδοτώντας την εξέλιξη της ουλίτιδας σε περιοδοντίτιδα.

Η καθημερινή συνήθεια του βουρτσίσματος

Το βούρτσισμα των δοντιών αποτελεί πιθανότατα μία από τις πιο συνηθισμένες καθημερινές μας συνήθειες. Το ερώτημα που προκύπτει από τις επιστημονικές αυτές έρευνες είναι αν ο τρόπος που φροντίζουμε το στόμα μας σήμερα μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ μετά από χρόνια.

Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι, προς το παρόν, η περιοδοντίτιδα δεν έχει αποδειχθεί οριστικά ως αιτία της νόσου Αλτσχάιμερ. Η έρευνα συνεχίζεται για να προσφέρει σαφέστερες απαντήσεις και να καθορίσει την ακριβή φύση αυτής της πιθανής σχέσης.

Με πληροφορίες από: Enikos