Προσωρινά κρατούμενοι ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης

Σε προσωρινή κράτηση οδηγήθηκαν ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Η διαδικασία διήρκεσε σχεδόν 12 ώρες και αφορά υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ανακριτή όσο και του εισαγγελέα.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου Χρήστου Τσόλκα

Ο Χρήστος Τσόλκας, ο δεύτερος δικηγόρος του κ. Λιόλιου, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόφαση προφυλάκισης του εντολέα του. Ο κ. Τσόλκας χαρακτήρισε την απόφαση ως «λανθασμένη και υπερβολική», υποστηρίζοντας ότι αυτή «υπαγορεύτηκε από το κλίμα που δημιουργήθηκε» γύρω από την υπόθεση. Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απολογιών και την ανακοίνωση της απόφασης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, το σκεπτικό πίσω από την απόφαση βασίζεται στο γεγονός ότι ο κ. Λιόλιος «έχει πολλούς φίλους στον χώρο του μπάσκετ». Ο κ. Τσόλκας τόνισε ότι, ουσιαστικά, «ποινικοποιούνται η φιλία και οι κοινές σχέσεις», μια θέση που θεωρεί αβάσιμη και υπερβολική. Ο ίδιος υπογράμμισε πως ο κ. Λιόλιος δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα, περιγράφοντάς τον ως οικογενειάρχη και καλό επιχειρηματία.

Το προφίλ του Βαγγέλη Λιόλιου και οι καταγγελίες

Ο Χρήστος Τσόλκας ανέφερε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος θα βρεθεί στη φυλακή εξαιτίας καταγγελιών που προέρχονται από πρόσωπα «που δεν έχουν και το καλύτερο προφίλ στα ειδησεογραφικά sites». Αυτό το σημείο αναδείχθηκε ως κεντρικό στοιχείο της υπερασπιστικής γραμμής, θέτοντας ζήτημα αξιοπιστίας των καταγγελιών που οδήγησαν στην προσωρινή κράτηση.

Ο δικηγόρος υπερασπίστηκε σθεναρά τον εντολέα του, τονίζοντας την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και την επαγγελματική του πορεία. Η αναφορά στο προφίλ των καταγγελλόντων αποτελεί μέρος της προσπάθειας να αμφισβητηθεί η βάση των κατηγοριών και να αποδομηθεί το κλίμα που, κατά τον κ. Τσόλκα, επηρέασε την απόφαση των δικαστικών αρχών.

Ο ρόλος του αλγορίθμου στους ορισμούς διαιτητών

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που προσκόμισε η υπεράσπιση του κ. Λιόλιου είναι η διαδικασία ορισμού των διαιτητών. Ο κ. Τσόλκας εξήγησε ότι, με ενέργειες του κ. Λιόλιου, οι ορισμοί των διαιτητών πλέον πραγματοποιούνται μέσω ενός αλγορίθμου. Αυτός ο αλγόριθμος, όπως υποστηρίχθηκε, είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην μπορεί να παρέμβει κανείς.

Η διαδικασία αυτή δεν αφορά ορισμούς ή κληρώσεις που γίνονται από την ΚΕΔ, αλλά μια διαδικασία που πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω υπολογιστή. Βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και, το σημαντικότερο, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό το επιχείρημα παρουσιάστηκε ως απόδειξη της προσπάθειας για διαφάνεια και αμεροληψία στους ορισμούς.

Ερωτήματα για τη σχέση με τους διαιτητές

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου έθεσε ένα απλό αλλά καίριο ερώτημα προς την κοινή γνώμη και τους παρευρισκόμενους. «Ο κ. Λιόλιος δεν έχει στήσει κανέναν αγώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θα σας ρωτήσω κάτι απλό: ο κ. Λιόλιος ήταν πρόεδρος της ομοσπονδίας για πέντε χρόνια και ασχολείται με τον Προμηθέα εδώ και δέκα χρόνια. Έχετε δει έστω μία φωτογραφία του με διαιτητή;»

Αυτή η ερώτηση υπογραμμίζει την προσπάθεια της υπεράσπισης να αναδείξει την απουσία προσωπικών σχέσεων ή συναλλαγών με διαιτητές, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει πιθανή εμπλοκή σε στημένους αγώνες. Η μακρά θητεία του κ. Λιόλιου σε κομβικές θέσεις του ελληνικού μπάσκετ χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την εν λόγω πρόκληση, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία περί αθωότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta