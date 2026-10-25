Τραγωδία στον Πειραιά: Τρεις νεκροί μετά την πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε στη θάλασσα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πύλη Ε2 του λιμανιού, καθώς το όχημα εξέρχονταν από το πλοίο «Διαγόρας». Η πτώση συνέβη εν μέσω σφοδρής καταιγίδας που έπληττε την περιοχή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών για την ανάσυρση των επιβαινόντων.

Το χρονικό της τραγωγίας στο λιμάνι

Το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 25 Οκτωβρίου του 2026, εκτυλίχθηκε ένα τραγικό συμβάν στο λιμάνι του Πειραιά. Ένα αυτοκίνητο, με τρεις επιβάτες, έπεσε στη θάλασσα, συγκεκριμένα στην πύλη Ε2. Το δυστύχημα συνέβη τη στιγμή που το όχημα έβγαινε από το επιβατηγό πλοίο «Διαγόρας», ενώ η περιοχή δοκιμαζόταν από μία μεγάλη καταιγίδα.

Αμέσως μετά την πτώση του αυτοκινήτου στο νερό, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού σώματος, καθώς και κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών. Παράλληλα, ιδιωτικά σκάφη συνέδραμαν στις προσπάθειες για την ανεύρεση και ανάσυρση των ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο βυθισμένο όχημα.

Οι προσπάθειες ανάσυρσης και η πρώτη ανακάλυψη

Οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς, με τους διασώστες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Στην αρχική φάση της επιχείρησης, οι ομάδες κατάφεραν να ανασύρουν έναν από τους τρεις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου από τη θάλασσα. Δυστυχώς, ο άνθρωπος αυτός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές φόβους για την κατάστασή του.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες παρέμειναν για αρκετή ώρα εγκλωβισμένοι κάτω από την επιφάνεια του νερού, μέσα στο βυθισμένο όχημα. Αυτό οδήγησε στην οργάνωση μιας εκτεταμένης επιχείρησης με στόχο την ανάσυρση ολόκληρου του αυτοκινήτου στη στεριά. Οι δυνάμεις του λιμενικού και οι ειδικές μονάδες συνέχισαν τις προσπάθειές τους κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η τραγική κατάληξη και η ανάσυρση του οχήματος

Η αγωνία κορυφώθηκε καθώς οι ώρες περνούσαν και οι προσπάθειες για την ανάσυρση του αυτοκινήτου συνεχίζονταν. Τελικά, λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, το όχημα ανασύρθηκε επιτυχώς στην επιφάνεια της θάλασσας. Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν τραγική, καθώς εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν οι άλλοι δύο επιβαίνοντες.

Οι δύο άνθρωποι ήταν δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι και αυτοί είχαν χάσει τη ζωή τους, συμπληρώνοντας τον τραγικό απολογισμό του δυστυχήματος στους τρεις νεκρούς. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση όλων των θυμάτων και του οχήματος.

Τα στοιχεία των θυμάτων της τραγωγίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου ήταν ένας άνδρας ηλικίας 82 ετών. Μαζί του στο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα, 72 ετών, καθώς και ένας 49χρονος άνδρας.

Η ταυτότητα των θυμάτων επιβεβαιώθηκε, φέρνοντας στο φως τις λεπτομέρειες αυτής της οικογενειακής τραγωδίας. Η πτώση του αυτοκινήτου στη θάλασσα του Πειραιά άφησε πίσω της τρεις νεκρούς, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους τους και την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Newsit