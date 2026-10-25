Δαγκώματα φιδιών: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τη θανατηφόρα απειλή που υποτιμάται

Μια νέα μελέτη εκτιμά ότι έως και 7 εκατομμύρια άνθρωποι δέχονται δαγκώματα δηλητηριωδών φιδιών κάθε χρόνο, με εκατομμύρια περιστατικά να μην καταγράφονται ποτέ επισήμως από τις υγειονομικές αρχές. Η πραγματική έκταση του προβλήματος παραμένει έτσι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν οι διαθέσιμες στατιστικές. Η έρευνα αυτή επιχειρεί να καλύψει το κενό των δεδομένων, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις της έλλειψης έγκαιρης ιατρικής φροντίδας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Η κρυφή διάσταση της απειλής

Οι ερευνητές, στην προσπάθειά τους να αποτυπώσουν την πλήρη εικόνα, ανέλυσαν στοιχεία από 79 χώρες. Τα δεδομένα αυτά συνδυάστηκαν με πληροφορίες για τις κλιματικές συνθήκες, την παρουσία δηλητηριωδών ειδών φιδιών και τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους κάθε περιοχής. Με αυτή τη μεθοδολογία, κατέστη δυνατή η εκτίμηση του αριθμού των περιστατικών ακόμα και σε περιοχές όπου οι επίσημες καταγραφές είναι ελλιπείς ή θεωρούνται αναξιόπιστες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προέκυψαν από το μοντέλο της μελέτης, τουλάχιστον 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται δηλητηριώδη δαγκώματα κάθε χρόνο. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να φτάνει τα 7 εκατομμύρια περιστατικά παγκοσμίως. Οι ετήσιοι θάνατοι, που προκαλούνται από δαγκώματα φιδιών, υπολογίζονται μεταξύ 274.000 και 513.000, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της απειλής για τη δημόσια υγεία.

Γεωγραφική κατανομή και επιπτώσεις

Η υποσαχάρια Αφρική αναδεικνύεται ως η περιοχή με το μεγαλύτερο βάρος του προβλήματος. Εκτιμάται ότι συγκεντρώνει το 45% των περιστατικών δαγκωμάτων και των θανάτων παγκοσμίως. Αυτή η γεωγραφική συγκέντρωση αναδεικνύει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες σε αυτές τις περιοχές.

Οι συνέπειες των δαγκωμάτων δεν περιορίζονται μόνο στους θανάτους. Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι που επιβιώνουν από τέτοια περιστατικά εκτιμάται ότι αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο μόνιμες αναπηρίες. Αυτές οι αναπηρίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πληγέντων, δημιουργώντας μακροχρόνια προβλήματα υγείας και κοινωνικής προσαρμογής.

Προκλήσεις στην πρόσβαση και τη θεραπεία

Σε πολλές αγροτικές κοινότητες, η πρόσβαση σε νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αποτελώντας ένα σημαντικό εμπόδιο στην έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία. Οι ασθενείς συχνά χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να έχουν πάντα διαθέσιμο μεταφορικό μέσο, γεγονός που καθυστερεί την άφιξή τους σε ιατρικές μονάδες.

Παράλληλα με τις δυσκολίες στην πρόσβαση, παρατηρείται έλλειψη αποτελεσματικών αντίδοτων σε πολλές περιοχές. Επιπλέον, η ανεπάρκεια εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού, ικανού να διαχειριστεί περιστατικά δαγκωμάτων φιδιών, μπορεί να καθυστερήσει κρίσιμα τη χορήγηση της ενδεδειγμένης θεραπείας, επιδεινώνοντας την κατάσταση των ασθενών.

Ο ρόλος της καλύτερης καταγραφής

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η καλύτερη καταγραφή και χαρτογράφηση των περιοχών υψηλού κινδύνου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Μια ακριβέστερη εικόνα των περιστατικών θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμα εργαλεία στις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα, η βελτίωση των δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη κατανομή των διαθέσιμων αντίδοτων, διασφαλίζοντας ότι φτάνουν εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης, θα επέτρεπε την ενίσχυση του εκπαιδευμένου υγειονομικού προσωπικού και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης για τους πληγέντες. Η πρόκληση παραμένει μεγάλη, ιδίως στις περιοχές όπου οι ασθενείς καθυστερούν να αναζητήσουν βοήθεια ή δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία. Η βελτίωση των δεδομένων, αν και δεν αποτελεί από μόνη της λύση, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη στόχευση των παρεμβάσεων και τη μείωση των θανάτων και των μόνιμων αναπηριών που προκαλούνται από τα δαγκώματα φιδιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta