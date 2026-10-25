Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός 45χρονος από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, αγωνία για δύο ηλικιωμένους

Τραγική εξέλιξη είχε το βράδυ της Κυριακής (25/10) η πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά. Ένας 45χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο ηλικιωμένων, 82 και 79 ετών, που επέβαιναν επίσης στο αυτοκίνητο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Το χρονικό της τραγωδίας στο λιμάνι

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε συγκεκριμένα το βράδυ της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου, στην περιοχή της πύλης Ε2 του λιμανιού του Πειραιά. Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες και οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων διάσωσης.

Από την πτώση του οχήματος, οι πρώτες πληροφορίες επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός 45χρονου άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από το νερό. Παράλληλα με την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ξεκίνησαν εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των άλλων επιβαινόντων, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για την παρουσία δύο ακόμη ατόμων μέσα στο ίδιο όχημα.

Οι εντατικές έρευνες για τους αγνοούμενους

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό δύο επιβαινόντων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι ηλικίας 82 και 79 ετών. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση από το σημείο της τραγωδίας, δεν είχε καταστεί ακόμη δυνατή η ανάσυρσή τους από τη θάλασσα, γεγονός που διατηρεί την αγωνία για την τύχη τους.

Οι δυνάμεις διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες κάτω από αντίξοες συνθήκες, με την ελπίδα να εντοπίσουν τους δύο ηλικιωμένους αγνοούμενους. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την περιοχή της πύλης Ε2 να παραμένει το επίκεντρο των ερευνών, καθώς ο χρόνος πιέζει για την ανεύρεση των ατόμων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Η μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης

Αμέσως μετά την πτώση του αυτοκινήτου στη θάλασσα, ενεργοποιήθηκε ένα ευρύ δίκτυο δυνάμεων για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έσπευσαν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό των ενεργειών και την επίβλεψη της επιχείρησης.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ενεργά ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο επιχειρεί στην θαλάσσια περιοχή γύρω από την πύλη Ε2. Επιπλέον, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών έχει αναλάβει τις εξειδικευμένες υποβρύχιες έρευνες, προσπαθώντας να εντοπίσει το βυθισμένο όχημα και τους επιβαίνοντες.

Συνδρομή από ιδιωτικά και πλοηγικά σκάφη

Πέρα από τις κρατικές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί και ιδιωτικά σκάφη. Αυτά τα σκάφη συνδράμουν ενεργά στις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοούμενων, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά.

Επίσης, ένα σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας έχει ενταχθεί στις δυνάμεις διάσωσης, ενισχύοντας τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Η συνδρομή όλων αυτών των σκαφών κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής και την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ερευνών για τους δύο ηλικιωμένους επιβαίνοντες που παραμένουν αγνοούμενοι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis