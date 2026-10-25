Δύο προσαράξεις σκαφών στην Αίγινα και βλάβη σε πλοίο από Πάτμο προς Ικαρία

Δύο περιστατικά προσάραξης σκαφών καταγράφηκαν σε θαλάσσιες περιοχές της Αίγινας, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς επιβαινόντων ή εισροή υδάτων στα σκάφη. Την ίδια ημέρα, το επιβατηγό οχηματαγωγό τύπου καταμαράν «Δωδεκάνησος Pride» αντιμετώπισε μηχανική βλάβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου του από την Πάτμο προς την Ικαρία, με 79 επιβάτες και 2 οχήματα στο πλοίο.

Τα περιστατικά προσάραξης στην Αίγινα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, τα δύο συμβάντα προσάραξης έλαβαν χώρα σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Αίγινα. Και στις δύο περιπτώσεις, η άμεση αντίδραση και η φύση των περιστατικών απέτρεψαν σοβαρότερες συνέπειες, καθώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων. Επίσης, δεν υπήρξε καμία αναφορά για εισροή υδάτων στα προσαραγμένα σκάφη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ακεραιότητα των σκαφών δεν επηρεάστηκε σε κρίσιμο βαθμό.

Τα περιστατικά αυτά κινητοποίησαν τις λιμενικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν να παρακολουθήσουν την κατάσταση και να συντονίσουν τις απαραίτητες ενέργειες. Η παρουσία ιδιωτικών σκαφών στις περιοχές των προσαράξεων υποδηλώνει άμεση βοήθεια ή προσπάθειες αποκόλλησης των σκαφών.

Το πρώτο περιστατικό: Ιδιωτικό σκάφος αναψυχής

Το πρώτο από τα δύο συμβάντα αφορούσε ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, το οποίο έφερε ελληνική σημαία. Στο συγκεκριμένο σκάφος επέβαιναν δέκα αλλοδαποί. Η προσάραξη του σκάφους σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται έξω από το λιμάνι της Αίγινας. Αμέσως μετά την προσάραξη, ένα ιδιωτικό σκάφος βρέθηκε στο σημείο, παρέχοντας ενδεχομένως βοήθεια ή παρακολουθώντας την κατάσταση.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός των δέκα αλλοδαπών επιβαινόντων, ούτε και οποιαδήποτε εισροή υδάτων στο σκάφος. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, καθώς διασφαλίστηκε η ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονταν επί του σκάφους και η αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Το δεύτερο περιστατικό: Ιστιοφόρο γαλλικής σημαίας

Το δεύτερο περιστατικό προσάραξης σημειώθηκε σε διαφορετική τοποθεσία της Αίγινας, συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Προφήτη Ηλία. Αυτή η περιοχή βρίσκεται νοτιοδυτικά του νησιού. Το σκάφος που προσάραξε σε αυτή την περίπτωση ήταν ένα ιστιοφόρο, το οποίο έφερε γαλλική σημαία. Επί του ιστιοφόρου επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Όπως και στο πρώτο περιστατικό, έτσι και εδώ, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός των δύο αλλοδαπών επιβαινόντων, ούτε και οποιαδήποτε εισροή υδάτων στο ιστιοφόρο. Στην περιοχή του όρμου Προφήτη Ηλία, όπου συνέβη η προσάραξη του ιστιοφόρου, βρέθηκε επίσης ένα ιδιωτικό σκάφος, το οποίο ενδεχομένως να συνέδραμε στις προσπάθειες ή να παρακολουθούσε την εξέλιξη του συμβάντος.

Μηχανική βλάβη στο «Δωδεκάνησος Pride»

Πέρα από τα περιστατικά στην Αίγινα, ένα παρόμοιο συμβάν, αλλά διαφορετικής φύσης, απασχόλησε τις αρχές σήμερα Κυριακή. Το επιβατηγό οχηματαγωγό τύπου καταμαράν με την ονομασία «Δωδεκάνησος Pride» παρουσίασε μηχανική βλάβη. Η βλάβη αυτή εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης ενός προγραμματισμένου δρομολογίου του πλοίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια των επιβαινόντων και του σκάφους.

Η φύση της μηχανικής βλάβης δεν προσδιορίζεται λεπτομερώς στις διαθέσιμες πληροφορίες, ωστόσο η εμφάνισή της απαιτούσε την αναστολή του δρομολογίου και την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι αναχώρησης. Τέτοιου είδους περιστατικά είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Το δρομολόγιο και η μέριμνα για τους επιβάτες

Το «Δωδεκάνησος Pride» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο, ξεκινώντας από το λιμάνι της Πάτμου με προορισμό την Ικαρία. Κατά τη στιγμή της εκδήλωσης της μηχανικής βλάβης, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 79 επιβάτες. Επιπλέον, μεταφέρονταν και δύο οχήματα, γεγονός που υπογραμμίζει τον χαρακτήρα του ως επιβατηγού οχηματαγωγού. Η ασφάλεια όλων των επιβαινόντων και των οχημάτων ήταν η πρώτη προτεραιότητα μετά την εμφάνιση του προβλήματος.

Λόγω της βλάβης, το πλοίο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι της Πάτμου, από όπου είχε ξεκινήσει το ταξίδι του. Μετά την επιστροφή, η εταιρεία στην οποία ανήκει το «Δωδεκάνησος Pride» ανέλαβε τη μέριμνα για την προώθηση των 79 επιβατών στον αρχικό τους προορισμό, την Ικαρία. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επιβάτες θα φτάσουν στον προορισμό τους, παρά την απρόοπτη καθυστέρηση και την αναστάτωση που προκλήθηκε από τη μηχανική βλάβη.

Με πληροφορίες από: Topontiki