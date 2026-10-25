Τραγωδία στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, ένας νεκρός και δύο εγκλωβισμένοι

Μια τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου 2026, στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2. Από το όχημα ανασύρθηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων.

Η πτώση του οχήματος και οι πρώτες ενέργειες

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου 2026, στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά. Ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα, προκαλώντας άμεσα συναγερμό στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για την πτώση του οχήματος στη θάλασσα, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση.

Αμέσως μετά την πτώση, ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την ανεύρεση και διάσωση των επιβαινόντων. Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκε ένας άνδρας, ο οποίος δυστυχώς δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ενός ατόμου, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται εντατικά για τους υπόλοιπους επιβαίνοντες που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Επιχείρηση διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων που παραμένουν στο εσωτερικό του οχήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο αυτοί επιβαίνοντες θεωρούνται εγκλωβισμένοι ή αγνοούμενοι, καθώς δεν έχουν ανασυρθεί ακόμα από τη θάλασσα. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει από την πτώση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες συντονίζουν όλες τις προσπάθειες. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς ο χρόνος είναι κρίσιμος για την τύχη των εγκλωβισμένων ατόμων. Όλες οι διαθέσιμες μονάδες εργάζονται πυρετωδώς, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την ανάσυρση των δύο ατόμων.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες

Για την αντιμετώπιση της τραγωδίας και τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, έχουν ενεργοποιηθεί διάφορες υπηρεσίες και μέσα. Συγκεκριμένα, στο λιμάνι του Πειραιά επιχειρεί πλωτό μέσο του Λιμενικού, το οποίο παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στις έρευνες. Η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη για την προσέγγιση του σημείου του δυστυχήματος και τις υποβρύχιες εργασίες που απαιτούνται.

Επιπρόσθετα, στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), ειδικά εκπαιδευμένο για τέτοιου είδους περιστατικά. Η ΜΥΑ αναλαμβάνει τις δύσκολες υποβρύχιες έρευνες και τον απεγκλωβισμό από το βυθισμένο όχημα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας, ενισχύοντας τις προσπάθειες ανεύρεσης και διάσωσης των αγνοουμένων.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς η προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης. Η έρευνα για τα αίτια της πτώσης του οχήματος αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ανάσυρση όλων των επιβαινόντων και την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η διάσωση των εγκλωβισμένων και η διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει προκύψει στο λιμάνι του Πειραιά, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta, Topontiki