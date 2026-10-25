Ηγουμενίτσα: Κλειστός ο δρόμος προς Πλαταριά λόγω σοβαρής καθίζησης

Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει την Ηγουμενίτσα με την Πλαταριά, εξαιτίας σοβαρής καθίζησης που υπέστη το οδόστρωμα. Το πρόβλημα εντοπίζεται λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του χωριού, στην κατεύθυνση από την Ηγουμενίτσα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει εκτραπεί και διεξάγεται μέσω Καρτερίου και Εγνατίας Οδού, ενώ την απόφαση για τον αποκλεισμό έλαβε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, Θωμάς Πιτούλης, με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων.

Η έκταση της ζημιάς και τα σημεία καθίζησης

Η σοβαρή καθίζηση του οδοστρώματος έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ρωγμή που εκτείνεται κατά μήκος του δρόμου, με εμφανή υποχώρηση τμήματος του. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχει η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η καθίζηση έχει επηρεάσει τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας σε τρία διαφορετικά σημεία.

Το πρόβλημα εντοπίζεται συγκεκριμένα στην είσοδο της Πλαταριάς, για όσους κινούνται από την πλευρά της Ηγουμενίτσας. Η οπτική εικόνα δείχνει ένα σημαντικό τμήμα του δρόμου να έχει υποχωρήσει, καθιστώντας την διέλευση επικίνδυνη.

Εργασίες στην περιοχή και διερεύνηση αιτιών

Στο σημείο όπου σημειώθηκε η καθίζηση, εκτελούνταν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Παράλληλα, στον παρακείμενο χώρο πραγματοποιούνταν εργασίες εκσκαφής για τη θεμελίωση κατοικίας. Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες καλούνται να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια της καθίζησης, καθώς και την έκταση της συνολικής ζημιάς στο οδόστρωμα.

Η συνύπαρξη αυτών των εργασιών στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος αποτελεί ένα στοιχείο που χρήζει περαιτέρω εξέτασης από τους ειδικούς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην υποχώρηση του εδάφους και του οδοστρώματος.

Αποκλεισμός του δρόμου και εναλλακτικές διαδρομές

Ο αποκλεισμός του δρόμου αποφασίστηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, Θωμά Πιτούλη, με βασικό στόχο την αποφυγή ατυχημάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από την πλευρά της Ηγουμενίτσας, ο αποκλεισμός έχει τοποθετηθεί στο σημείο του λιμανιού, διακόπτοντας την απευθείας σύνδεση με την Πλαταριά μέσω του συγκεκριμένου δρόμου.

Για την πρόσβαση στην Πλαταριά και τα Σύβοτα, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική διαδρομή μέσω Καρτερίου, όπου ο κόμβος παραμένει ανοιχτός. Η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης μέσω Καρτερίου και Εγνατίας Οδού. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η μεγάλη παράκαμψη μέσω Πέρδικας για την εξυπηρέτηση των οδηγών.

Μέτρα αντιμετώπισης και ανάγκη για σαφή ενημέρωση

Τη Δευτέρα αναμένεται να εξεταστούν τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθίζησης. Η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έχει ήδη την πρώτη εικόνα της κατάστασης και προχωρά στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η σαφής ενημέρωση από την Τροχαία για τους οδηγούς που επιθυμούν να μεταβούν από την Ηγουμενίτσα σε πρατήρια καυσίμων και κάμπινγκ που βρίσκονται πριν από το σημείο της καθίζησης. Στο σημείο αποκλεισμού πρέπει να διευκρινίζεται μέχρι πού επιτρέπεται η κίνηση και πώς εξυπηρετούνται οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καθώς η πρόσβαση σε αυτές δεν απαιτεί διέλευση από το τμήμα που έχει υποστεί τη ζημιά. Η σωστή σήμανση και οι συγκεκριμένες οδηγίες προς τους οδηγούς είναι κρίσιμες για την ασφαλή μετακίνηση και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos