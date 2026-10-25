Αυστηρότερες ποινές για την παραβίαση STOP με τον νέο ΚΟΚ

Η παραβίαση της σήμανσης STOP αποτελεί μία από τις πλέον συχνές και ταυτόχρονα επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφουν οι αρχές στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), το πλαίσιο των προστίμων και των ποινών αλλάζει ριζικά, καθιστώντας τις κυρώσεις πολύ πιο αυστηρές. Ο νομοθέτης πλέον διακρίνει τις παραβάσεις ανάλογα με το αν προκαλούν ή όχι τροχαίο ατύχημα, με στόχο την καταπολέμηση των επικίνδυνων συμπεριφορών που οδηγούν σε δεκάδες σοβαρά ατυχήματα κάθε χρόνο.

Η επικινδυνότητα της αγνόησης του STOP

Η πινακίδα Ρ-2, γνωστή ως «Υποχρεωτική διακοπή πορείας», δεν τοποθετείται τυχαία σε κάθετες οδούς ή σε επικίνδυνες διασταυρώσεις. Η αγνόησή της συνεπάγεται ότι ο οδηγός παραβιάζει το δικαίωμα προτεραιότητας άλλων οχημάτων, εισερχόμενος συχνά σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο της κίνησης.

Η παράβαση STOP συγκαταλέγεται στις πιο συχνές αιτίες πλευρικών συγκρούσεων, ιδίως εντός του αστικού περιβάλλοντος. Τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας καταδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων που καταλήγουν σε τραυματισμούς οφείλεται είτε στην παραβίαση της σήμανσης STOP είτε στην αγνόηση του ερυθρού σηματοδότη.

Το προηγούμενο πλαίσιο ποινών

Μέχρι και πέρυσι, οι οδηγοί που αγνοούσαν τη σήμανση STOP αντιμετώπιζαν ένα πρόστιμο ύψους 700 ευρώ. Επιπλέον, προβλεπόταν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αρχές προχωρούσαν και στην προσωρινή στέρηση των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος.

Το πλαίσιο αυτό, αν και υπήρχε, δεν φάνηκε να αποτρέπει επαρκώς τις επικίνδυνες αυτές συμπεριφορές. Για τον λόγο αυτό, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έρχεται να μεταβάλει δραστικά το τοπίο των κυρώσεων, καθιστώντας τις πολύ πιο αυστηρές σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Οι αλλαγές με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ο νέος Κ.Ο.Κ., με αριθμό Ν. 5209/2025, εισάγει ένα ριζικά διαφορετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της παραβίασης STOP. Η βασική καινοτομία είναι η σαφής διάκριση των ποινών ανάλογα με το αν η παράβαση οδήγησε ή όχι στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί να λειτουργήσει προληπτικά, ενισχύοντας την ευθύνη των οδηγών.

Ο πρωταρχικός στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ουσιαστική μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο. Τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν συχνά την αιτία για δεκάδες σοβαρά ατυχήματα που καταγράφονται κάθε χρόνο, με τις πλευρικές συγκρούσεις σε αστικό περιβάλλον να είναι ιδιαίτερα συχνές.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τροχαία ατυχήματα

Στην περίπτωση που από την παραβίαση της σήμανσης STOP προκύψει τροχαίο ατύχημα, το νέο πλαίσιο που θεσπίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας γίνεται πολύ πιο αυστηρό. Η διάταξη αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση του νομοθέτη να αντιμετωπίσει την αγνόηση του STOP όχι ως ένα απλό «τυπικό λάθος» ή μια μικρή παράβαση.

Αντιθέτως, η παραβίαση αυτή αντιμετωπίζεται πλέον ως μια πράξη που μπορεί να έχει δυνητικά εγκληματικές συνέπειες, δεδομένης της σοβαρότητας των κινδύνων που εγκυμονεί για την ανθρώπινη ζωή και σωματική ακεραιότητα. Η αυστηροποίηση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή τέτοιων συμβάντων και στην προστασία της οδικής ασφάλειας.

Αντιμετώπιση των υποτροπών

Ο νέος Κ.Ο.Κ. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αντιμετώπιση των υποτροπών, δηλαδή των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων της σήμανσης STOP. Οι υποτροπές αντιμετωπίζονται πλέον με ιδιαίτερη αυστηρότητα, καθώς χαρακτηρίζονται ως σοβαρές παραβάσεις υψηλού κινδύνου.

Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί που επιδεικνύουν επανειλημμένα αυτή την επικίνδυνη συμπεριφορά θα υπόκεινται σε ακόμη πιο αυστηρές κυρώσεις. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει την προσπάθεια για την επιβολή της τάξης στους δρόμους και την προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου από αλόγιστες και επικίνδυνες ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki