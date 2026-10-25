«Χωριάτικο»: Πάνω από 50 συλλήψεις, έρευνα για 500 επιχειρήσεις και το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μιας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 50 συλλήψεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άνω των 200 καταστημάτων της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Η υπόθεση αφορά σοβαρά οικονομικά αδικήματα, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτεταμένη έρευνα για οικονομικά αδικήματα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) διερευνά το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο». Η δραστηριότητα αυτή, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν περιορίζεται μόνο στον κλάδο της εστίασης, αλλά εκτείνεται και σε άλλους τομείς. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του περιλαμβάνουν νυχτερινά κέντρα και καταστήματα που λειτουργούν τόσο στην παραλιακή ζώνη της Αττικής όσο και σε δημοφιλή νησιά, όπως η Μύκονος και η Ρόδος, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται σε μια σειρά σοβαρών οικονομικών αδικημάτων, τα οποία φέρεται να έχουν προκαλέσει σημαντική ζημία στα κρατικά ταμεία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, καθώς και η συστηματική μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ασφαλιστικών εισφορών. Η εκτιμώμενη ζημία για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται ότι φτάνει ή και υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς εάν ένα μεγάλο μέρος αυτών των επιχειρήσεων λειτουργούσε μέσω «αχυρανθρώπων». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων φέρεται να διατηρούσε, στην πραγματικότητα, τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων αυτών, λειτουργώντας ως αφανής ιδιοκτήτης. Η πρακτική αυτή θα επέτρεπε την απόκρυψη του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την ενδεχόμενη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Το ποινικό παρελθόν του επιχειρηματία στο μικροσκόπιο

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο» δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για τις διωκτικές Αρχές. Το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, συγκεκριμένα το 2008, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που αφορούσε trafficking και μαστροπεία. Η τότε έρευνα επικεντρωνόταν στην εκμετάλλευση γυναικών, οι οποίες προέρχονταν από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και εργάζονταν σε strip clubs που διατηρούσε ο επιχειρηματίας.

Εκείνη την περίοδο, οι Αρχές είχαν εκτιμήσει ότι τα έσοδα που προέκυπταν από αυτή τη δραστηριότητα νομιμοποιούνταν μέσω της αλυσίδας φούρνων, ενισχύοντας έτσι τις υποψίες για διασύνδεση των παράνομων δραστηριοτήτων με τις νόμιμες επιχειρήσεις του.

Διασυνδέσεις με τη «Greek Mafia» και επιθέσεις στη νύχτα

Πέρα από τις τρέχουσες υποθέσεις οικονομικών αδικημάτων και το παρελθόν του, το όνομα του επιχειρηματία έχει συνδεθεί και με τη λεγόμενη «Greek Mafia». Συγκεκριμένα, νυχτερινά κέντρα που ανήκουν στην ιδιοκτησία του είχαν αναφερθεί στο παρελθόν ως στόχοι κυκλωμάτων εκβιαστών. Αυτή η σύνδεση υποδηλώνει πιθανές διασυνδέσεις με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος και τις παράνομες δραστηριότητες που τον περιβάλλουν.

Πιο πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2024, καταγράφηκε ένα σοβαρό περιστατικό: μια βομβιστική επίθεση σε κάβα με την οποία ο επιχειρηματίας συνδεόταν ως αφανής ιδιοκτήτης. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) εξέτασε, ως προς τα κίνητρα της επίθεσης, τόσο το ενδεχόμενο απόπειρας εκβιασμού όσο και εκείνο της αντεκδίκησης. Η αντεκδίκηση ενδεχομένως να σχετιζόταν με μια παλαιότερη έκρηξη που είχε σημειωθεί σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή του Πειραιά, υποδεικνύοντας μια αλληλουχία βίαιων γεγονότων.

Οι Αρχές είχαν συνδέσει με τον λεγόμενο «πόλεμο» της νύχτας και μια προγενέστερη ένοπλη επίθεση, η οποία είχε λάβει χώρα πριν από τα προαναφερθέντα περιστατικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, άγνωστοι δράστες είχαν πυροβολήσει την πρόσοψη ενός νυχτερινού κέντρου συμφερόντων του ίδιου επιχειρηματία, το οποίο βρίσκεται επί της λεωφόρου Συγγρού. Τα επαναλαμβανόμενα αυτά περιστατικά βίας αναδεικνύουν ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαραθέσεων και παραβατικότητας στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, με τον επιχειρηματία να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο τέτοιων γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Enikos