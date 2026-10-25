Η Χαλ του Τζολάκη κράτησε το αήττητο στην έδρα της με ισοπαλία κόντρα στην Μπρέντφορντ

Η Χαλ κατάφερε να κρατήσει απόρθητο το «MKM Stadium», την έδρα της, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Μπρέντφορντ. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Premier League. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν εντυπωσίασε με την επίδοσή της, εξασφάλισε έναν πολύτιμο βαθμό.

Η ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη προηγήθηκε στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος. Η Μπρέντφορντ, γνωστή και ως «μέλισσες», κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο αγώνας στο «MKM Stadium» και το αήττητο της Χαλ

Στην 8η αγωνιστική της Premier League, η Χαλ υποδέχθηκε την Μπρέντφορντ στο «MKM Stadium». Οι «τίγρεις» διατήρησαν το αήττητο στην έδρα τους, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με σκορ 1-1. Η επίδοση της ομάδας δεν ήταν εντυπωσιακή, ωστόσο το αποτέλεσμα της επέτρεψε να κρατήσει το γήπεδό της απόρθητο.

Ο αγώνας είχε αρκετές φάσεις, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Η Χαλ απείλησε πρώτη στο 9ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπελούμι, όμως το σουτ δεν βρήκε εστία. Λίγο αργότερα, στο 11ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν με αξιώσεις στην εστία του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος όμως μπλόκαρε με ευκολία το σουτ του Χίκι.

Το προβάδισμα της Χαλ από το σημείο του πέναλτι

Παρά το γεγονός ότι οι «μέλισσες» της Μπρέντφορντ είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μέρος, η Χαλ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα κόντρα στη ροή του αγώνα. Αυτό οφείλεται σε ένα τραγικό λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων. Μετά από λανθασμένη συνεννόηση μεταξύ του Κέλεχερ και του Χίκι, ο Iροεγκμπούναμ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πήρε την μπάλα.

Πριν προλάβει να εκτελέσει, ο Iροεγκμπούναμ ανατράπηκε από τον Σκωτσέζο μπακ, με αποτέλεσμα να δοθεί πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ΜακΜπέρνι, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 24ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ της Χαλ.

Η ισοφάριση των «μελισσών» και οι προσπάθειες

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χαλ επικεντρώθηκε περισσότερο στη διαχείριση του προβαδίσματος, δίχως να καταφέρει να γίνει απειλητική στην επίθεση. Η Μπρέντφορντ εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδράνεια και στο 63ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Η φάση ξεκίνησε μετά από μια ασταθή απομάκρυνση της μπάλας από τον Τζάιλς.

Ο Τιάγκο έδωσε στη συνέχεια στον Κουατάρα, ο οποίος, με τον Τζολάκη εξουδετερωμένο, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-1. Οι «μέλισσες» έφτασαν μάλιστα κοντά στην ανατροπή του σκορ στο 74ο λεπτό, όταν ο Άντονι έπιασε μια κεφαλιά, όμως ο Κωνσταντής Τζολάκης απομάκρυνε σωτήρια την μπάλα.

Η σταθερή παρουσία του Κωνσταντή Τζολάκη

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Χαλ, Κωνσταντής Τζολάκης, είχε για άλλη μια φορά μια εξαιρετική παρουσία κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του. Παρά το γκολ που δέχθηκε, οι επεμβάσεις του ήταν καθοριστικές σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Στο 11ο λεπτό, μπλόκαρε με ευκολία το σουτ του Χίκι, αποτρέποντας ένα πιθανό προβάδισμα για την Μπρέντφορντ.

Η πιο σημαντική στιγμή για τον Έλληνα τερματοφύλακα ήρθε στο 74ο λεπτό, όταν απέκρουσε σωτήρια την κεφαλιά του Άντονι, διατηρώντας το σκορ στο 1-1 και κρατώντας τη Χαλ μέσα στο παιχνίδι. Η σταθερότητα και η ετοιμότητά του συνέβαλαν σημαντικά στο να παραμείνει η έδρα της Χαλ αήττητη.

Ο Χρήστος Μουζακίτης και οι τελικές στιγμές του αγώνα

Όσον αφορά τον Χρήστο Μουζακίτη, πρώην συμπαίκτη του Κωνσταντή Τζολάκη στον Ολυμπιακό και νυν στις «τίγρεις», το ντεμπούτο του στο αγγλικό πρωτάθλημα πήρε παράταση. Ο νεαρός παίκτης έμεινε εκτός αποστολής για τον συγκεκριμένο αγώνα, περιμένοντας την ευκαιρία του σε επόμενη αναμέτρηση.

Στο φινάλε του αγώνα, η Χαλ πίεσε για να πετύχει το γκολ της νίκης και να πάρει το τρίποντο, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το σκορ 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά τους βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Athletiko