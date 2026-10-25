Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Δραπετσώνα

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στον Ασπρόπυργο σε τρία άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η επιχείρηση της αστυνομίας, που οδήγησε στις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Δραπετσώνας, όπου οι δράστες χρησιμοποιούσαν διαμερίσματα ως ορμητήρια. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, όπλα και άλλα αντικείμενα.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η δράση των αρχών ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οι οποίες οδήγησαν στην οργάνωση της επιχείρησης. Στην προσπάθεια εντοπισμού και σύλληψης των εμπλεκομένων, χρησιμοποιήθηκε και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, ο οποίος συνέβαλε στις έρευνες. Οι συλλήψεις των τριών ατόμων πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Τα άτομα που συνελήφθησαν είναι ηλικίας 30, 33 και 36 ετών. Πρόκειται για ένα ζευγάρι και ένα συγγενικό τους πρόσωπο, τα οποία φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη της παράνομης δράσης τους και στην κατάσχεση των παράνομων ουσιών και μέσων.

Τα διαμερίσματα-ορμητήρια στη Δραπετσώνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικά διαμερίσματα, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Δραπετσώνας. Τα διαμερίσματα αυτά φέρονται να λειτουργούσαν ως «ορμητήρια» για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, αποτελώντας κέντρα της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Οι έρευνες στα συγκεκριμένα ακίνητα ήταν εκτεταμένες και οδήγησαν στην αποκάλυψη του εύρους της δράσης τους. Η επιλογή της Δραπετσώνας ως βάση των επιχειρήσεών τους αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης, το οποίο αναλύθηκε από τις αρχές κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Οι κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών

Κατά τις λεπτομερείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα δύο διαμερίσματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία μεγάλη ποικιλία ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες μορφές. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 907 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητα που υποδηλώνει σημαντική προμήθεια για διακίνηση. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 206 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, ενισχύοντας την εικόνα της οργανωμένης δράσης.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονταν επίσης 75 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, καθώς και 16,36 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι αρχές εντόπισαν και 13 γραμμάρια MDMA, μαζί με δύο ναρκωτικά δισκία MDMA. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκε και μία μικροσυσκευασία κοκαΐνης, η οποία ήταν ήδη έτοιμη προς διακίνηση, γεγονός που υποδεικνύει την άμεση πρόθεση πώλησης.

Άλλα ευρήματα και οπλισμός

Πέρα από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με τη διακίνηση και την εγκληματική δράση. Μεταξύ αυτών ήταν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, απαραίτητες για τη διανομή των ναρκωτικών σε μικρότερες ποσότητες, καθώς και πλήθος πλαστικών δοχείων που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση ή συσκευασία των ουσιών.

Στα διαμερίσματα βρέθηκε επίσης οπλισμός, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση. Κατασχέθηκε ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, καθώς και 14 φυσίγγια. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε μία σιδερογροθιά, ένα αντικείμενο που συχνά χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις βίας. Τέλος, οι αρχές κατέσχεσαν επτά κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν για την αποκάλυψη περαιτέρω στοιχείων και πιθανών συνεργών.

Η ποινική αντιμετώπιση των συλληφθέντων

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης και την καταγραφή όλων των ευρημάτων, σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία. Η δικογραφία αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων, ανάλογα με την περίπτωση και τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Οι κατηγορίες είναι σοβαρές και επισύρουν αυστηρές ποινές.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία θα διερευνήσει όλα τα στοιχεία και θα αποφασίσει για την ενοχή ή αθωότητά τους, καθώς και για τις τυχόν ποινές που θα τους επιβληθούν.

Με πληροφορίες από: Newsit