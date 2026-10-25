Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για φερόμενη οικονομική απάτη άνω των 100 εκατ. ευρώ βρίσκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο». Ο επιχειρηματίας συνελήφθη την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι Αρχές εξετάζουν τη δραστηριότητα εκατοντάδων εταιρειών και καταστημάτων, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του συλληφθέντος, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημία προς το Δημόσιο που ενδέχεται να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθη ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στην υπό διερεύνηση οργάνωση.

Οι πληροφορίες αναφέρονται επίσης σε εμπλοκή στελεχών και εργαζομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της αλυσίδας «Χωριάτικο» και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, στην ERT, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 30, ενώ ο αριθμός των κατηγορουμένων ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 100. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι εταιρειών.

Το εύρος της έρευνας και οι κατηγορίες

Η έρευνα, η οποία φέρεται να έχει ξεκινήσει πριν από περίπου εννέα μήνες από το «ελληνικό FBI», επικεντρώνεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και με ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται 520 εταιρείες, ενώ παράλληλα εξετάζεται η δραστηριότητα περισσότερων από 200 καταστημάτων της αλυσίδας, η οποία διατηρεί δεκάδες υποκαταστήματα στην Αττική.

Τα φερόμενα παράνομα κέρδη εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ζημία για το Δημόσιο. Οι κατηγορίες που εξετάζονται αφορούν απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Η αστυνομική έρευνα δεν περιορίζεται στην αλυσίδα αρτοποιείων, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η σύνδεσή του με νυχτερινά κέντρα και καταστήματα, ακόμη και στην παραλιακή. Η έρευνα επεκτείνεται σε Μύκονο και Ρόδο.

Προηγούμενη εμπλοκή με τη δικαιοσύνη

Ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, στο πλαίσιο σοβαρών υποθέσεων. Το όνομά του είχε εμπλακεί σε δικογραφία για διεθνές κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, υπόθεση που είχε οδηγήσει στη σύλληψή του το 2008. Τότε, υπήρχαν στοιχεία που φέρονταν να συνδέουν την επιχείρηση με ξέπλυμα χρήματος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση οδήγησε στην πρωτόδικη καταδίκη του το 2015. Ωστότερα, το 2018, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αθωώθηκε σε ξεχωριστή δικογραφία, η οποία αφορούσε συναφείς κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, δημοσιογραφικές πληροφορίες συνδέουν το όνομα του επιχειρηματία και με έρευνες για υποθέσεις μαστροπείας, με τον κ. Καλλιακμάνη να αναφέρει πληροφορίες για ιστοσελίδες μέσω των οποίων φέρεται να διακινούνταν γυναίκες, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για αυτό το σκέλος.

Συνέχιση των ερευνών

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες και τις συναλλαγές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την έκταση της υπό διερεύνηση απάτης και να προσδιορίσουν τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο αριθμός των συλληφθέντων ούτε οι συγκεκριμένες πράξεις που αποδίδονται σε καθέναν.

Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόσθετων συλλήψεων και να επιχειρούν να προσδιορίσουν το συνολικό ύψος της ενδεχόμενης οικονομικής ζημίας. Η υπόθεση παρουσιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ομοιότητες με την έρευνα για φορολογική απάτη που είχε συνδεθεί με την αλυσίδα Pizza Fan. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos