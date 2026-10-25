18Χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου με ακρωτηριασμένο δάχτυλο

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο χέρι. Το περισταστικό έλαβε χώρα όταν ένα βεγγαλικό εξερράγη απροσδόκητα, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του νεαρού. Ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια πορείας φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο για τον προγραμματισμένο αγώνα.

Το περιστατικό στην οδό Αναπαύσεως

Ο 18χρονος οπαδός βρισκόταν στον Βόλο, συμμετέχοντας σε πορεία που είχαν οργανώσει φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Η πορεία αυτή είχε ως προορισμό το Πανθεσσαλικό Στάδιο, έναν χώρο που επρόκειτο να φιλοξενήσει έναν σημαντικό ποδοσφαιρικό αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετώπιζε τον ΝΠΣ Βόλο, και οι οπαδοί κινούνταν προς το γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Η πορεία των φιλάθλων διεξαγόταν επί της οδού Αναπαύσεως, μιας κεντρικής αρτηρίας της πόλης του Βόλου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, και ενώ η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη ενόψει του αγώνα, κάποιοι από τους οπαδούς άναψαν βεγγαλικά. Αυτή η ενέργεια, συνηθισμένη σε τέτοιες συγκεντρώσεις, πήρε μια απροσδόκητη και τραγική τροπή στην περίπτωση του 18χρονου.

Η έκρηξη του βεγγαλικού και ο ακρωτηριασμός

Ένα από τα βεγγαλικά που άναψαν εξερράγη πρόωρα και με μεγάλη ισχύ στο χέρι του 18χρονου. Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε άμεσα και σοβαρό τραυματισμό στον νεαρό. Η πιο δραματική συνέπεια αυτής της έκρηξης ήταν ο ακρωτηριασμός ενός δαχτύλου του. Το γεγονός προκάλεσε άμεση αναστάτωση και πανικό μεταξύ των παρευρισκομένων οπαδών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση ιατρική βοήθεια.

Ο τραυματισμός του 18χρονου οπαδού ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς ο ακρωτηριασμός δαχτύλου απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση και μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν καθοριστική για την έγκαιρη διακομιδή του νεαρού στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να αντιμετωπιστεί η αιμορραγία και ο πόνος.

Άμεση διακομιδή και περίθαλψη στο νοσοκομείο Βόλου

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, κρίθηκε επιτακτική η άμεση διακομιδή του 18χρονου στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Ο νεαρός οπαδός μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε άμεση παρέμβαση, καθώς ο ακρωτηριασμός δαχτύλου αποτελεί έναν εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό που χρήζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης από ιατρούς.

Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο Βόλου, ο τραυματισμένος οπαδός οδηγήθηκε απευθείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Εκεί, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ανέλαβε την περίθαλψή του. Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν άμεσα, με τους γιατρούς να προσπαθούν να διαχειριστούν τον τραυματισμό, να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του νεαρού και να εκτιμήσουν το μέγεθος της βλάβης. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι συνεχίζουν να παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki