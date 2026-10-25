Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και παρέδωσε φορολογικές δηλώσεις 10 ετών

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, μια διαδικασία που διήρκεσε τρεισήμισι ώρες, αρνούμενος κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονται. Ο ίδιος έκανε λόγο για σκευωρία, ενώ παρέδωσε φορολογικές δηλώσεις δέκα ετών στο πλαίσιο της υπεράσπισής του. Η υπόθεση, που αφορά το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον κ. Λιόλιο να αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η άφιξη στην Ευελπίδων και η πολύωρη απολογία

Την Κυριακή, στις 25 Οκτωβρίου, ο Βαγγέλης Λιόλιος προσήλθε στις δικαστικές αρχές, φτάνοντας στην Ευελπίδων λίγο πριν τις 10:00 το πρωί. Η παρουσία του κ. Λιόλιου εκεί ήταν προγραμματισμένη για την απολογία του, η οποία σχετίζεται με τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί. Οι κατηγορίες αυτές συνδέονται άμεσα με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει και απασχολεί έντονα το ελληνικό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα.

Η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή διήρκεσε συνολικά τρεισήμισι ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ο κ. Λιόλιος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν από τις δικαστικές αρχές, σχετικά με τα όσα του προσάπτονται. Τα βλέμματα της κοινής γνώμης και του αθλητικού κόσμου είναι στραμμένα γύρω από αυτές τις εξελίξεις, παρακολουθώντας στενά την πορεία της υπόθεσης.

Κατηγορηματική άρνηση και αναφορά σε σκευωρία

Κατά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η στάση του ήταν σαφής και αμετάκλητη ως προς την ενοχή του για τα αδικήματα που τον βαρύνουν. Ο ίδιος επέλεξε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δηλώνοντας την πλήρη αθωότητά του έναντι των ισχυρισμών.

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, ο κ. Λιόλιος προχώρησε σε μια σημαντική δήλωση, υποστηρίζοντας ότι όλα όσα του καταλογίζονται αποτελούν μέρος μιας σκευωρίας. Με αυτή τη δήλωση, ο ίδιος αμφισβήτησε την ουσία των κατηγοριών, αποδίδοντας τις σε μια οργανωμένη προσπάθεια εναντίον του. Η αναφορά σε «σκευωρία» αποτελεί κεντρικό σημείο της απολογίας του, δίνοντας μια συγκεκριμένη διάσταση στην υπεράσπισή του.

Η υποβολή υπομνήματος και φορολογικών δηλώσεων

Η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου δεν περιορίστηκε μόνο στις προφορικές του δηλώσεις, αλλά πραγματοποιήθηκε και με την υποβολή ενός υπομνήματος. Το υπόμνημα αυτό αποτελεί ένα γραπτό κείμενο, στο οποίο ο κ. Λιόλιος παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του, τα επιχειρήματά του και τα στοιχεία που θεωρεί ότι αποδεικνύουν την αθωότητά του. Η χρήση υπομνήματος είναι μια συνηθισμένη πρακτική σε τέτοιες δικαστικές διαδικασίες, επιτρέποντας την οργανωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση της υπεράσπισης.

Επιπρόσθετα, ο κ. Λιόλιος παρέδωσε στις δικαστικές αρχές φορολογικές δηλώσεις που καλύπτουν μια περίοδο δέκα ετών. Η παράδοση αυτών των εγγράφων εντάσσεται στην προσπάθειά του να παράσχει πλήρη διαφάνεια και να ενισχύσει την υπερασπιστική του θέση. Οι φορολογικές δηλώσεις για μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο θεωρούνται σημαντικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αποσαφήνιση πτυχών της υπόθεσης και στην αξιολόγηση των οικονομικών του δεδομένων από τις αρχές.

Τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Βαγγέλη Λιόλιου, η υπόθεση αναμένεται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο κ. Λιόλιος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Αυτό το βήμα είναι καθοριστικό για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, καθώς ο εισαγγελέας θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων και των απολογιών που έχουν συλλεχθεί.

Ωστόσο, η παραπομπή του κ. Λιόλιου στον εισαγγελέα δεν θα γίνει άμεσα. Προηγουμένως, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η απολογία ενός άλλου προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση, του κ. Μαυραγάνη. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η απολογία, τότε ο φάκελος της υπόθεσης θα είναι πλήρης ως προς τις απολογίες των εμπλεκομένων, επιτρέποντας στον εισαγγελέα να λάβει τις τελικές του αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω δικαστική πορεία του Βαγγέλη Λιόλιου και των υπολοίπων προσώπων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta