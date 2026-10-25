Ολοκληρώθηκε μετά από τρεισήμισι ώρες η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ. Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για σκευωρία και παρέδωσε στον ανακριτή τις φορολογικές του δηλώσεις. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι απολογίες και άλλων εμπλεκομένων, ενώ οι δικαστικές αρχές αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Η μαραθώνια απολογία και η άρνηση των κατηγοριών

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, κατηγορούμενος για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση με βάση τον αθλητικό νόμο, πέρασε το κατώφλι του ανακριτή λίγο πριν τις 10 το πρωί της Κυριακής, μαζί με τον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μαυραγάνη. Η απολογία του διήρκεσε περισσότερες από τρεισήμισι ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Λιόλιος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί σκευωρίας και παρέδωσε τις φορολογικές του δηλώσεις ως μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής.

Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, δήλωσε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον εντολέα του με την υπόθεση. Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΟΚ υπέβαλε, μέσω του συνηγόρου του, αίτημα να κληθούν για εξέταση τρία πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η παραίτηση από την ΕΟΚ και οι δηλώσεις

Ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της ΕΟΚ. Κατά την είσοδό του στον ανακριτή, φέρεται να δήλωσε «αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ». Η εν λόγω δήλωση για παραίτηση αφορά, σύμφωνα με πηγές, στο χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται. Η παραίτησή του έρχεται εν μέσω του σκανδάλου που έχει προκαλέσει «σεισμό» στον ελληνικό αθλητισμό.

Αυτή την ώρα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του κ. Λιόλιου, απολογείται ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης. Ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση και των δύο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προφυλάκισής τους, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.

Η υπόθεση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, μετά από εννέα ώρες απολογίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κ. Παπαπέτρου επιχείρησε να δικαιολογήσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στην κατοικία του. Επικαλέστηκε τα εισοδήματά του από την πολυετή ενασχόλησή του με τη διαιτησία, την εργασία του στο δασαρχείο, καθώς και οικογενειακά έσοδα.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι από το 2001 έως το 2026 τα συνολικά εισοδήματά του ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη, έχει περιορισμένα έξοδα και επέλεγε να διατηρεί μέρος των χρημάτων του σε μετρητά. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, το ποσό συγκεντρώθηκε σταδιακά μέσα από αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τη διάρκεια των ετών και δικαιολογείται πλήρως από τα οικονομικά του δεδομένα.

Οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

Την ίδια ώρα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εξετάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία και τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι έλεγχοι αυτοί επεκτείνονται και σε αθλητικούς παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται ακόμα στη δικογραφία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σύνολο του επαγγελματικού αθλητισμού και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο, καθώς έχουν εντοπιστεί ενδείξεις για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Η έρευνα αφορά συνολικά 49 αγώνες, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η καταγγελία που πυροδότησε τις εξελίξεις

Η σημερινή έκταση της υπόθεσης άρχισε να παίρνει μορφή μετά από καταγγελία που υπέβαλε τον Απρίλιο του 2026 η ΚΑΕ Αμαρουσίου. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, εξήγησε ότι η καταγγελία αφορούσε το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του προέδρου της Ομοσπονδίας. Αυτή η καταγγελία αποτέλεσε το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση και την αποκάλυψη του σκανδάλου που έχει ταράξει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos