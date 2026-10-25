Πρέβεζα: Μεγάλες ζημιές από κεραυνό σε σπίτι – Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τη σοφίτα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου 2026, σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη της Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν κεραυνός χτύπησε τη στέγη του σπιτιού, με αποτέλεσμα ο δεύτερος όροφος να τυλιχθεί στις φλόγες. Η σοφίτα του σπιτιού καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος της μονοκατοικίας. Ευτυχώς, παρά την ένταση του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες της κατοικίας διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Ο κεραυνός που προκάλεσε την πυρκαγιά

Το πρωινό της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου 2026, η περιοχή της Βαλανιδοράχης στην Πρέβεζα βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών υλικών ζημιών σε μια κατοικία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας κεραυνός έπληξε με σφοδρότητα τη στέγη μιας διώροφης κατοικίας, πυροδοτώντας άμεσα την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η σφοδρότητα του πλήγματος του κεραυνού ήταν τέτοια που οδήγησε στην άμεση ανάφλεξη του δεύτερου ορόφου της μονοκατοικίας. Οι φλόγες άρχισαν να επεκτείνονται με ταχύτητα, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ακεραιότητα ολόκληρου του κτιρίου. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές.

Εκτεταμένες ζημιές στην κατοικία

Οι συνέπειες της πυρκαγιάς ήταν καταστροφικές για την πληγείσα κατοικία. Η σοφίτα του σπιτιού, η οποία βρισκόταν στον δεύτερο όροφο, υπέστη ολοσχερή καταστροφή από τις φλόγες. Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που δεν άφησε κανένα περιθώριο για τη διάσωση του συγκεκριμένου χώρου, μετατρέποντάς τον σε στάχτη.

Πέρα από τη σοφίτα, και ο πρώτος όροφος της διώροφης κατοικίας υπέστη σημαντικές ζημιές. Αν και δεν καταστράφηκε πλήρως, όπως συνέβη με τη σοφίτα, η φωτιά και ο πυκνός καπνός προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα τόσο στη δομή όσο και στο εσωτερικό του ορόφου. Συνολικά, οι ζημιές που καταγράφηκαν στην μονοκατοικία χαρακτηρίζονται ως μεγάλες, καθιστώντας απαραίτητες εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης.

Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο του συμβάντος με τις απαραίτητες δυνάμεις και μέσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες κατάσβεσης, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών και να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι ιδιοκτήτες της κατοικίας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στην απουσία ανθρώπινης παρουσίας εντός του σπιτιού κατά τη στιγμή που ο κεραυνός έπληξε τη στέγη και ξέσπασε η φωτιά.

Επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή

Το φαινόμενο των κεραυνών που έπληξε την Πρέβεζα το πρωί της Κυριακής δεν περιορίστηκε μόνο στην συγκεκριμένη μονοκατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή δέχτηκε και έναν δεύτερο κεραυνό, ο οποίος έπληξε την ευρύτερη ζώνη της Βαλανιδοράχης. Αυτό καταδεικνύει μια γενικότερη έντονη κεραυνική δραστηριότητα που επικράτησε στην περιοχή κατά τις πρωινές ώρες.

Επιπλέον, υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους της τοπικής κοινότητας, οι οποίοι ανέφεραν ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και άλλων κατοικιών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η κακοκαιρία και οι κεραυνοί είχαν έναν ευρύτερο αντίκτυπο, επηρεάζοντας όχι μόνο τη διώροφη κατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες, αλλά και άλλες ιδιοκτησίες, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη λειτουργία των οικιακών συσκευών σε ένα ευρύτερο φάσμα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis