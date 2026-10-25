Ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης στον ανακριτή για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής (25/10) ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης. Οι δύο άνδρες κλήθηκαν να αντικρούσουν βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν δωροδοκίες στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει στοιχεία για σωρεία πράξεων σχετικών με δωροδοκίες, με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ. Οι δικαστικές αρχές θεώρησαν τα στοιχεία ιδιαιτέρως σοβαρά, με αποτέλεσμα την έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης για τους βασικούς εμπλεκόμενους.

Η απολογία Λιόλιου και Μαυραγάνη

Ο θεσμικός επικεφαλής του μπάσκετ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας, Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος είναι φίλος και στενός συνεργάτης του, βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις. Η υπόθεση αφορά μία βαριά κατηγορία δωροδοκιών, όπως αυτή ορίζεται από τον αθλητικό νόμο.

Οι δικαστικές αρχές έχουν συγκροτήσει το κατηγορητήριο με βάση στοιχεία που αφορούν πληθώρα πράξεων, οι οποίες σχετίζονται με δωροδοκίες για τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων σε αγώνες μπάσκετ. Η σοβαρότητα των στοιχείων οδήγησε στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Οι έξι συλληφθέντες και οι νέοι ύποπτοι

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Γιώργο Μαυραγάνη, αλλά και για τους διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου και Τάσο Πηλοϊδή. Στους συλληφθέντες συγκαταλέγεται επίσης ο αρχιδιαιτητής – ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, Ηλίας Κορομηλάς.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα 11 πρόσωπα έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών σχετικά με την υπόθεση. Πρόκειται για διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ, οι οποίοι θα κληθούν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα για να απολογηθούν για όσα τους καταγγέλλουν μάρτυρες της υπόθεσης.

Η διαδικασία των κλητεύσεων

Για τα 11 νέα πρόσωπα, το πιθανότερο είναι πως δεν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτή των έξι βασικών εμπλεκομένων, δηλαδή δεν θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης αρχικά. Ανάλογα με τις εξηγήσεις που θα δώσουν κατά την απολογία τους, θα κριθεί εάν θα συλληφθούν.

Η διαδικασία με τις κλητεύσεις των νέων εμπλεκομένων αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα, μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες των έξι βασικών κατηγορουμένων για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Οι κλήσεις θα γίνουν με «fast track» διαδικασίες, ώστε οι καταθέσεις των νέων 11 προσώπων να μην καθυστερήσουν.

Ευρεία έρευνα για το μαύρο χρήμα και τα πόθεν έσχες

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην υπόθεση, ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει εντολή για εκτεταμένη έρευνα. Ζήτησε να ερευνηθούν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και τα πόθεν έσχες όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε επίσης να ελεγχθούν ένας προς έναν όλοι οι διαιτητές και οι παράγοντες του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και όλου του επαγγελματικού αθλητισμού. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι συναλλαγές τους είναι νόμιμες ή εάν ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του ειδικού αλγόριθμου που διαθέτει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis