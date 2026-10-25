Διπλή αποβολή για Πινέδα και Αλμέιδα σε επεισοδιακό ματς στο Μεξικό

Ένα επεισοδιακό βράδυ έζησαν ο Ματίας Αλμέιδα, γνωστός και ως «Πελάδο», και ο Ορμπελίν Πινέδα, καθώς αμφότεροι αντίκρυσαν την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση της Μοντερέι απέναντι στην Τσίβας. Το παιχνίδι, που διεξήχθη για το μεξικάνικο πρωτάθλημα, έληξε με ήττα 1-0 για την ομάδα της Μοντερέι, με τις αποβολές των δύο πρώην «κιτρινόμαυρων» να αποτελούν τα κυρίαρχα σημεία της αναμέτρησης.

Η διπλή αποβολή που σημάδεψε την αναμέτρηση

Η αναμέτρηση της Μοντερέι με την Τσίβας εξελίχθηκε σε ένα θρίλερ με απρόοπτα, με τον Ορμπελίν Πινέδα και τον Ματίας Αλμέιδα να γίνονται αρνητικοί πρωταγωνιστές. Η Μοντερέι γνώρισε την ήττα με σκορ 1-0, ωστόσο το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από τις δύο αποβολές που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο.

Η σειρά των γεγονότων που οδήγησε στις κόκκινες κάρτες ξεκίνησε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, με την αποβολή του Πινέδα, και κορυφώθηκε μετά το τελευταίο σφύριγμα με την αντίστοιχη του Αλμέιδα, ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί.

Η αποβολή του Ορμπελίν Πινέδα

Η φάση που οδήγησε στην αποβολή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, εκτυλίχθηκε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών του αγώνα. Ο Μεξικανός μέσος ανέτρεψε τον Κέβιν Καστανιέδα της Τσίβας, στην προσπάθειά του να ανακόψει μια αντεπίθεση των φιλοξενούμενων.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης θεώρησε πως στην εν λόγω φάση υπήρχε προφανής ευκαιρία για γκολ και αποφάσισε να αποβάλει απευθείας τον Πινέδα. Αυτή η απόφαση προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από τον πάγκο της Μοντερέι, καθώς η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος για το ερχόμενο παιχνίδι της ομάδας του με την Τιχουάνα.

Η αντίδραση και η αποβολή του Ματίας Αλμέιδα

Ο Ματίας Αλμέιδα, εκνευρισμένος τόσο από την αποβολή του πρώην παίκτη του στην Ένωση, Ορμπελίν Πινέδα, όσο και από ένα ακυρωθέν τέρμα της Μοντερέι στις καθυστερήσεις του αγώνα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την οργή του. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο Αλμέιδα εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, εκφράζοντας έντονα τις διαμαρτυρίες του.

Η αναστάτωση που προκάλεσε η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο είχε ως αποτέλεσμα να αντικρίσει κι εκείνος την κόκκινη κάρτα. Το τεχνικό του επιτελείο παρενέβη άμεσα, προσπαθώντας να τον συγκρατήσει και να τον ηρεμήσει, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

Το κοινό παρελθόν των δύο πρωταγωνιστών

Ο Ματίας Αλμέιδα και ο Ορμπελίν Πινέδα, οι οποίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των γεγονότων στην αναμέτρηση της Μοντερέι, έχουν ένα κοινό παρελθόν που τους συνδέει. Οι δύο άνδρες έχουν συνυπάρξει στο παρελθόν, τόσο στην ΑΕΚ, όπου ο Πινέδα αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα, όσο και στην Τσίβας.

Η συνεργασία τους σε δύο διαφορετικές ομάδες, μία στην Ελλάδα και μία στο Μεξικό, καθιστά την κοινή τους αποβολή σε αυτό το επεισοδιακό παιχνίδι ένα ακόμα σημείο αναφοράς στην πορεία τους, αυτή τη φορά ως αρνητικοί πρωταγωνιστές στο μεξικάνικο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta