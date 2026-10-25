Συνελήφθη υπεύθυνη μπαρ στα Μελίσσια για σερβίρισμα αλκοόλ σε ανηλίκους

Στη σύλληψη της υπεύθυνης ενός μπαρ στην περιοχή των Μελισσίων προχώρησε η αστυνομία, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι στο μπαρ σερβιριζόταν αλκοόλ σε ανήλικους, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα σχολικό πάρτι που διοργανωνόταν στον χώρο. Συγκεκριμένα, τρεις ανήλικοι βρέθηκαν να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό στα Μελίσσια

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μπαρ των Μελισσίων, όπου είχε διοργανωθεί ένα σχολικό φεστιβάλ. Η αστυνομία, στο πλαίσιο των ελέγχων της, διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα επέτρεπε την κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα κάτω των νόμιμων ορίων ηλικίας.

Η υπεύθυνη του καταστήματος, μία 45χρονη γυναίκα, συνελήφθη για την παράβαση αυτή, η οποία αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Η σύλληψη έγινε μετά την ολοκλήρωση του αστυνομικού ελέγχου και την επιβεβαίωση των παραβάσεων.

Ο αστυνομικός έλεγχος και οι ανήλικοι

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν τον έλεγχο στο νυχτερινό κέντρο των Μελισσίων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντόπισαν τρεις ανήλικους να καταναλώνουν αλκοόλ.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι δύο αγόρια, ηλικίας 16 και 15 ετών αντίστοιχα, καθώς και ένα κορίτσι, επίσης 15 ετών, είχαν πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά και τους είχε επιτραπεί η κατανάλωσή τους εντός του καταστήματος. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε το βασικό στοιχείο για τη σύλληψη της υπεύθυνης.

Το σχολικό φεστιβάλ με γνωστό τράπερ

Το μπαρ φιλοξενούσε ένα «σχολικό φεστιβάλ» ή «σχολικό πάρτι», όπως αναφέρεται στις πληροφορίες. Η εκδήλωση αυτή είχε προσελκύσει αρκετούς νέους, μεταξύ των οποίων και τους ανήλικους που εντοπίστηκαν να καταναλώνουν αλκοόλ.

Ένα επιπλέον στοιχείο που δίνει το πλαίσιο της εκδήλωσης είναι η συμμετοχή ενός γνωστού τράπερ στο φεστιβάλ. Η παρουσία του τράπερ ενδεχομένως να είχε συμβάλει στην προσέλευση μεγάλου αριθμού νεαρών ατόμων στο νυχτερινό κέντρο.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η 45χρονη υπεύθυνη του μπαρ συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς. Οι κατηγορίες που της αποδίδονται αφορούν την παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.

Ο συγκεκριμένος νόμος θεσπίζει αυστηρά πλαίσια για την πώληση και διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ανάπτυξής τους. Η σύλληψη της υπεύθυνης αποτελεί εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας.

Ειδοποίηση γονέων

Μετά τον εντοπισμό των ανηλίκων που κατανάλωναν αλκοόλ, οι αρχές προχώρησαν στην άμεση ειδοποίηση των γονέων τους. Οι γονείς προσήλθαν στο σημείο και παρέλαβαν τα παιδιά τους από το μπαρ.

Αυτή η ενέργεια είναι μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας σε τέτοιες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας ότι οι ανήλικοι επιστρέφουν με ασφάλεια στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα οι αρχές ολοκληρώνουν το έργο τους αναφορικά με την παράβαση που διαπιστώθηκε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, News.gr