Σεισμός 4,5 ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου έγινε αισθητός σε Ιόνιο και Ηλεία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ζακύνθου. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ήταν αυτό που ανακοίνωσε τα στοιχεία του σεισμού. Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας την προσοχή των κατοίκων.

Τα χαρακτηριστικά του σεισμού

Ο σεισμός, όπως προσδιορίστηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ. Αυτή η μέτρηση υποδεικνύει τη δύναμη της σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους. Η καταγραφή του μεγέθους αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση ενός σεισμικού γεγονόματος.

Το χρονικό σημείο που σημειώθηκε ο σεισμός ήταν συγκεκριμένα στις 07:15 ώρα Ελλάδας, το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Η πρωινή ώρα της δόνησης ήταν ένα από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, δίνοντας μια σαφή εικόνα του πότε ακριβώς εκδηλώθηκε το φαινόμενο. Η ημερομηνία της 25ης Οκτωβρίου προσδιορίζει επακριβώς την ημέρα του συμβάντος.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 24 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία υποδεικνύει την ακριβή γεωγραφική θέση από όπου προήλθε η σεισμική δόνηση. Η απόσταση των 24 χιλιομέτρων από το νησί της Ζακύνθου τοποθετεί το επίκεντρο σε θαλάσσια ζώνη.

Επιπρόσθετα, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 20 χιλιόμετρα. Το εστιακό βάθος είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση της φύσης ενός σεισμού, καθώς επηρεάζει το πώς γίνεται αισθητός στην επιφάνεια. Η μέτρηση των 20 χιλιομέτρων δίνει μια εικόνα του βάθους στο οποίο εκδηλώθηκε η σεισμική δραστηριότητα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

Περιοχές όπου έγινε αισθητός

Η σεισμική δόνηση των 4,5 Ρίχτερ έγινε αισθητή σε διάφορες περιοχές, πέραν του σημείου του επίκεντρου. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της Ζακύνθου αντιλήφθηκαν τον σεισμό, γεγονός που είναι αναμενόμενο λόγω της εγγύτητας του επίκεντρου στο νησί. Η αισθητή δόνηση στη Ζάκυνθο επιβεβαιώνει την ένταση του φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτός από τη Ζάκυνθο, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές του νομού Ηλείας. Αυτό δείχνει ότι η δόνηση είχε αρκετή ισχύ ώστε να φτάσει και σε γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές, επηρεάζοντας ένα ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα. Η αίσθηση του σεισμού στην Ηλεία υπογραμμίζει την έκταση της επίδρασης του σεισμικού γεγονότος.

Η ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ήταν ο φορέας που παρείχε όλες τις επίσημες πληροφορίες σχετικά με τον σεισμό. Η ανακοίνωση του Ινστιτούτου περιλάμβανε το μέγεθος, την ώρα, την ημερομηνία, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της δόνησης. Οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση του κοινού και των αρχών.

Οι λεπτομέρειες που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, όπως η ακριβής ώρα 07:15 και η τοποθεσία 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, αποτελούν τα επίσημα δεδομένα του σεισμικού φαινομένου. Η ακρίβεια των στοιχείων που παρέχονται από το Ινστιτούτο συμβάλλει στην ορθή και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis