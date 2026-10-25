ΔΕΣΦΑ και ενεργειακές εταιρείες προωθούν έργα υδρογόνου και βιομεθανίου

Η ελληνική αγορά ενέργειας εισέρχεται σε φάση προετοιμασίας για τις πρώτες σημαντικές επενδύσεις στους τομείς του υδρογόνου και του βιομεθανίου. Ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στην προσαρμογή των υποδομών μεταφοράς, ενώ ενεργειακές εταιρείες προωθούν έργα παραγωγής νέων καυσίμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο επενδυτικά σχέδια, ένα στη Δυτική Μακεδονία και ένα στην Ήπειρο, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης.

Νέα εποχή για το υδρογόνο με το έργο North-1

Η Hellenic Hydrogen, στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΗ και η Motor Oil, προετοιμάζει το έργο North-1, το οποίο αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται στο Αμύνταιο της Δυτικής Μακεδονίας και πλησιάζει στην τελική επενδυτική απόφαση.

Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της εταιρείας, Σπύρο Κοντομάρη, βασική προϋπόθεση για την οριστική επενδυτική απόφαση είναι ο περιορισμός των οικονομικών και ρυθμιστικών κινδύνων. Οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν αφορούν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, τις διαδικασίες αδειοδότησης, το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων και τη δυνατότητα διάθεσης του παραγόμενου υδρογόνου σε ανταγωνιστικές τιμές. Η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου απαιτεί σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που καθιστά την οικονομική βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό κόστος.

Προχωρά η μονάδα βιομεθανίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Πιο κοντά στην παραγωγική λειτουργία βρίσκεται η μονάδα βιομεθανίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία αναπτύσσεται στη Φιλιππιάδα. Η εγκατάσταση αυτή βρίσκεται στον χώρο της υφιστάμενης μονάδας βιοαερίου της ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ και έχει δυναμικότητα 609 kW. Το έργο προβλέπει την αξιοποίηση πλεοναζουσών ποσοτήτων βιοαερίου.

Οι ποσότητες αυτές θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την παραγωγή βιομεθανίου υψηλής καθαρότητας. Το έργο της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη Φιλιππιάδα ετοιμάζεται να περάσει σε δοκιμαστική λειτουργία, με στόχο την εμπορική αξιοποίησή του να ξεκινήσει στις αρχές του 2027.

Ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ και οι θεσμικές εκκρεμότητες

Ο ΔΕΣΦΑ έχει αναλάβει τον ρόλο της προσαρμογής των υποδομών μεταφοράς, ώστε αυτές να μπορούν να υποστηρίξουν τα νέα καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Αυτή η προσαρμογή είναι κρίσιμη για την ενσωμάτωση των νέων ενεργειακών πηγών στο εθνικό σύστημα.

Παράλληλα, έχουν επισημανθεί κρίσιμες εκκρεμότητες στο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Η επίλυση αυτών των ζητημάτων θεωρείται απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση και λειτουργία των επενδύσεων.

Παρουσιάσεις στο 8ο Renewable & Storage Forum

Οι εξελίξεις σχετικά με αυτά τα ενεργειακά έργα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 8ου Renewable & Storage Forum. Στελέχη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν αναλυτικά στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι απαιτούμενες υποδομές για την υποστήριξη των νέων καυσίμων, καθώς και οι εκκρεμότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς του υδρογόνου και του βιομεθανίου στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki