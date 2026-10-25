Συναγερμός στην Κοζάνη για την εξαφάνιση 13χρονης από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της Κοζάνης, καθώς μια 13χρονη αγνοείται από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Η εξαφάνιση της ανήλικης, με καταγωγή από τη Συρία, δηλώθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο και δημοσιοποίησε τα στοιχεία της. Οι αρχές και η οργάνωση ζητούν τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό της.

Τα στοιχεία της εξαφανισθείσας ανήλικης

Η 13χρονη που αγνοείται ονομάζεται Αϊνούρ Αλσαλίμ και κατάγεται από τη Συρία. Η εξαφάνισή της καταγράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, περίπου στις 15:00 το μεσημέρι, από τον χώρο φιλοξενίας στον Πεντάλοφο Κοζάνης. Από εκείνη την ώρα, δεν έχει δώσει σημεία ζωής, προκαλώντας ανησυχία στις αρμόδιες αρχές και την οργάνωση.

Σύμφωνα με τις περιγραφές που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η Αϊνούρ Αλσαλίμ έχει ύψος 1,40 μέτρα και κανονικό βάρος. Τα μαλλιά της είναι καστανά, όπως και τα μάτια της. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε ένα ροζ φούτερ, ένα ροζ παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κρίσιμα για όποιον ενδεχομένως την έχει δει ή έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρουσία της.

Η κινητοποίηση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της 13χρονης Αϊνούρ Αλσαλίμ το Σάββατο, αμέσως μετά το συμβάν. Η οργάνωση, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης. Η ταχύτητα στην κινητοποίηση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς συντρέχουν λόγοι που ενδεχομένως θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η δημοσιοποίηση των προσωπικών της στοιχείων και των χαρακτηριστικών της ένδυσης της τελευταίας φοράς που θεάθηκε, αποτελεί μέρος της προσπάθειας να ευαισθητοποιηθεί το κοινό. Στόχος είναι η συλλογή οποιασδήποτε πληροφορίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της Αϊνούρ και στην ασφαλή επιστροφή της στον χώρο φιλοξενίας. Η οργάνωση τονίζει την ανάγκη για άμεση αντίδραση από όποιον πολίτη έχει δει κάτι ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό.

Έκκληση για βοήθεια και τρόποι επικοινωνίας

Μετά την εξαφάνιση της 13χρονης από τον Πεντάλοφο Κοζάνης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες που ενδεχομένως έχουν οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσουν άμεσα. Η συνεργασία του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση των ερευνών. Κάθε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό της ανήλικης.

Όποιος διαθέτει στοιχεία σχετικά με την Αϊνούρ Αλσαλίμ καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο για την υποδοχή πληροφοριών. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής MissingAlertapp, η οποία παρέχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση και επιτρέπει την άμεση κοινοποίηση πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Enikos