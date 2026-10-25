Σεισμός 4,5 ρίχτερ ξύπνησε τη Ζάκυνθο το πρωί της Κυριακής

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, ξυπνώντας τους κατοίκους της Ζακύνθου. Ο σεισμός εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στις 7.15 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών επιβεβαίωσε το μέγεθος της δόνησης.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της δόνησης

Σχετικά με το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, οι πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα παρουσιάζουν μια διαφοροποίηση ως προς την ακριβή του θέση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση 24 χιλιομέτρων από τη Ζάκυνθο. Ωστόσο, μία πηγή προσδιορίζει την κατεύθυνση ως νοτιοανατολικά του νησιού, ενώ μια άλλη πηγή αναφέρει την κατεύθυνση ως νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, διατηρώντας την ίδια απόσταση των 24 χιλιομέτρων.

Πέρα από την τοποθεσία του επίκεντρου, δόθηκαν στοιχεία και για το εστιακό βάθος του σεισμού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 20 χιλιόμετρα. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ζακύνθου.

Η ώρα και το μέγεθος του σεισμού

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 7.15 το πρωί της Κυριακής. Αυτή η ώρα σηματοδότησε ένα πρωινό ξύπνημα για τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι βίωσαν τη δόνηση σε μια σχετικά πρώιμη ώρα της ημέρας. Η ακριβής ώρα καταγραφής του σεισμού προσδιορίστηκε με σαφήνεια από τους αρμόδιους φορείς.

Όσον αφορά το μέγεθος του σεισμού, αυτό προσδιορίστηκε στα 4,5 Ρίχτερ. Η μέτρηση αυτή προήλθε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο είναι ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας για την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το μέγεθος των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ υποδηλώνει μια αισθητή, αλλά όχι ιδιαίτερα ισχυρή, σεισμική δόνηση.

Πρωινό ξύπνημα για τους κατοίκους της Ζακύνθου

Ο σεισμός αποτέλεσε ένα πρωινό ξύπνημα για τους κατοίκους του νησιού της Ζακύνθου. Η δόνηση έγινε αισθητή από τους πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη σεισμική δραστηριότητα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ των κατοίκων, καθώς επηρέασε την έναρξη της ημέρας τους.

Το νησί της Ζακύνθου, ως γνωστόν, βρίσκεται σε μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη δόνηση, αν και δεν αναφέρθηκαν άμεσα περαιτέρω στοιχεία για επιπτώσεις, ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει τους κατοίκους και να τους κάνει να αντιληφθούν την παρουσία του φαινομένου. Η εμπειρία του πρωινού σεισμού καταγράφηκε ως ένα σημαντικό γεγονός για την τοπική κοινωνία.

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δραστηριότητα

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τη σεισμική δόνηση στη Ζάκυνθο δόθηκαν στη δημοσιότητα άμεσα μετά το γεγονός. Αυτές οι αρχικές αναφορές περιλάμβαναν τα βασικά στοιχεία του σεισμού, όπως το μέγεθός του, την ώρα εκδήλωσής του και την ευρύτερη περιοχή του επίκεντρου. Η ταχύτητα στην παροχή των πληροφοριών είναι κρίσιμη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 7.15 το πρωί της Κυριακής. Το επίκεντρο τοποθετήθηκε 24 χιλιόμετρα από τη Ζάκυνθο, με τις αναφορές να διαφέρουν ως προς την ακριβή κατεύθυνση (νοτιοανατολικά ή νοτιοδυτικά). Το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 20 χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας το σύνολο των αρχικών δεδομένων για το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos