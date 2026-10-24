Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια για ύποπτο αντικείμενο, άδεια η βαλίτσα

Ένας συναγερμός που είχε σημάνει στην περιοχή των Εξαρχείων έληξε, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι ένα ύποπτο αντικείμενο, το οποίο είχε προκαλέσει την κινητοποίηση, ήταν τελικά μια άδεια βαλίτσα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην άρση των μέτρων ασφαλείας και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Παράλληλα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει και άλλα γεγονότα, όπως μια σύλληψη στη Νέα Μάκρη και επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης.

Ο αρχικός συναγερμός στα Εξάρχεια

Η κατάσταση στα Εξάρχεια τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού νωρίτερα, όταν εντοπίστηκε ένα αντικείμενο το οποίο κρίθηκε ύποπτο και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ο εντοπισμός του συγκεκριμένου αντικειμένου στην καρδιά της περιοχής των Εξαρχείων οδήγησε σε μια σειρά μέτρων προφύλαξης, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την ασφάλεια των πολιτών και την διερεύνηση της φύσης του ευρήματος.

Η παρουσία του ύποπτου αντικειμένου δημιούργησε ανησυχία και απαιτούσε την άμεση επέμβαση εξειδικευμένων μονάδων. Οι αρχές κινήθηκαν με ταχύτητα, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους και τους διερχόμενους στην περιοχή.

Η κινητοποίηση των αρχών και η διακοπή κυκλοφορίας

Ως άμεσο μέτρο ασφαλείας, και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των ειδικών, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε δύο σημαντικές οδικές αρτηρίες της περιοχής. Συγκεκριμένα, η κίνηση των οχημάτων σταμάτησε στην οδό Ιπποκράτους, καθώς και στην οδό Σόλωνος. Αυτή η προσωρινή διακοπή ήταν αναγκαία για να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος εργασίας για τα κλιμάκια που κλήθηκαν να επέμβουν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο και την ταυτοποίηση του ύποπτου αντικειμένου. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης και την αποφυγή οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου.

Η λήξη του συναγερμού και η αποκατάσταση

Μετά από ενδελεχείς και προσεκτικούς ελέγχους που διενήργησε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο που είχε προκαλέσει τον συναγερμό ήταν πράγματι μια βαλίτσα. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι η εν λόγω βαλίτσα ήταν άδεια, γεγονός που οδήγησε στην άμεση άρση κάθε ανησυχίας και στην εκτίμηση ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.

Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης, ο συναγερμός που είχε σημάνει στην περιοχή των Εξαρχείων έληξε οριστικά. Παράλληλα, αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που είχαν κλείσει προσωρινά. Οι οδοί Ιπποκράτους και Σόλωνος δόθηκαν εκ νέου στην κυκλοφορία, επιτρέποντας την ομαλή ροή των οχημάτων και την επιστροφή στην κανονικότητα στην περιοχή.

Σύλληψη στη Νέα Μάκρη

Στο μεταξύ, ένα άλλο σημαντικό γεγονός συνέβη στην περιοχή της Νέας Μάκρης, όπου οι αρχές προχώρησαν σε σύλληψη. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 25χρονος άνδρας. Η σύλληψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων, τα οποία αφορούν την ασφάλεια και την προστασία ανηλίκων.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 25χρονο είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς σχετίζονται με αρπαγή και βιασμό ανήλικης. Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εφαρμογή της δικαιοσύνης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επιχειρήσεις της Frontex νότια της Κρήτης

Τέλος, στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης από την Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως στόχο την παροχή βοήθειας και την περισυλλογή μεταναστών που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο των δύο αυτών επιχειρήσεων, συνολικά 107 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα σκάφη της Frontex. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διασωστικών ενεργειών εξασφάλισε την ασφάλεια των ατόμων αυτών, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας έτσι την αποστολή της ευρωπαϊκής υπηρεσίας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki