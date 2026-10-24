Το ελληνικό ΥΠΕΞ απαντά στην Τουρκία για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε απάντηση προς το τουρκικό ΥΠΕΞ και σε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίες αφορούσαν τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης. Στην ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογράμμισε τη σαφήνεια της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923, η οποία διέπει το νομικό καθεστώς της μειονότητας.

Τονίστηκε ότι η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, ενώ ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ή να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν.

Το νομικό καθεστώς της μειονότητας

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε με έμφαση ότι η Συνθήκη της Λωζάννης, που υπογράφηκε το 1923, καθορίζει ρητά το νομικό καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα, ένα σημείο που το ελληνικό ΥΠΕΞ θεωρεί αδιαμφισβήτητο.

Η ελληνική πλευρά ξεκαθάρισε πως ο χαρακτήρας της μειονότητας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ή αυθαίρετο επαναπροσδιορισμό. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι τα μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης είναι Έλληνες πολίτες και αποτελούν αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Η σύγχρονη διαδικασία ανάδειξης των μουφτήδων

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των θεμάτων της μειονότητας, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στον νόμο 4964/2022. Με αυτόν τον νόμο, η Ελλάδα θέσπισε μια διαδικασία για την ανάδειξη των Μουφτήδων, την οποία χαρακτήρισε σύγχρονη και δημοκρατική.

Η διαδικασία αυτή προβλέπει τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια των διαδικασιών. Παράλληλα, κατοχυρώνεται ο πλήρης σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας, ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες.

Απάντηση στις τουρκικές υποδείξεις για θρησκευτική ελευθερία

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε ως «τουλάχιστον υποκριτικό» το γεγονός ότι η Τουρκία επιχειρεί να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Αυτή η κριτική γίνεται ακόμα πιο έντονη, όπως σημειώνεται, δεδομένου ότι στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται απευθείας από το κράτος.

Με νόημα, το ελληνικό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων απαιτεί, πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ των λόγων και των πράξεων. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την ανάγκη για πρακτική εφαρμογή των αρχών που επικαλείται κανείς.

Θρησκευτική πίστη και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις

Το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτική επίκλησή του.

Επίσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους. Η θέση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της μη ανάμιξης σε εσωτερικά ζητήματα.

Η προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Ως εκ τούτου, επιδεικνύει πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας για όλους τους πολίτες της.

Η χώρα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της, με καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Αυτή η δέσμευση αποτελεί τη βάση της εξωτερικής πολιτικής και των εσωτερικών πρακτικών της Ελλάδας σε θέματα μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki