Διπλωματικές επισημάνσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και τους υδρογονάνθρακες

Ήδη από το 2004, διπλωμάτες τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και των ελληνικών πρεσβειών ανά τον κόσμο, είχαν αρχίσει να επιστήνουν την προσοχή της πολιτικής ηγεσίας. Οι υπουργοί Εξωτερικών και Ενέργειας ενημερώνονταν για τη μεγάλη σημασία που έχουν οι υδρογονάνθρακες.

Αυτές οι επισημάνσεις μεταφέρονταν μέσω σημειωμάτων υψηλής διαβάθμισης, τα οποία περιείχαν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονταν από Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες, καθώς και από ειδικούς του ενεργειακού κλάδου, και διαβιβάζονταν στους αρμόδιους αποδέκτες με τη δέουσα διπλωματική δεοντολογία και επαγγελματική συνέπεια.

Οι ενεργειακές δυνατότητες της χώρας

Με την πάροδο των ετών, επιβεβαιώθηκαν οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας. Αυτές οι δυνατότητες αφορούσαν περιοχές που ήταν γνωστές πολύ πριν από το 2004, αλλά και νεότερες ζώνες που εντοπίστηκαν.

Συγκεκριμένα, οι νέες αυτές ζώνες βρίσκονται δυτικά και νότια της Κρήτης, προσθέτοντας νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Η συμβολή πολιτικών και η εθνική υποχρέωση

Ορισμένοι πολιτικοί ξεχωρίζουν για την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτουν στον ενεργειακό τομέα. Αυτοί οι πολιτικοί μοιράζονται με πολιτική μεγαθυμία τη γνώση τους με τις ελληνικές κυβερνήσεις.

Αυτό συμβαίνει είτε έχουν υπουργοποιηθεί είτε παραμένουν εκτός πολιτικής, αλλά πάντοτε πρωταγωνιστούν στην ακαδημαϊκή, κοινωνική και ερευνητική δραστηριότητα, καθώς το θεωρούν εθνική υποχρέωση.

Πολύ περισσότερο, οι διπλωμάτες θεωρούν υποχρέωσή τους να ενημερώνουν εμπεριστατωμένα την κυβέρνησή τους και τους αρμόδιους υπουργούς. Η ενημέρωση αυτή αφορά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αγωγοί μεταφοράς ενέργειας και η ευρωπαϊκή ασφάλεια

Οι αγωγοί μεταφοράς ενέργειας εντάσσονται επίσης στη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Πρόκειται για αγωγούς ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίοι συνδέουν τις ακτές της ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη.

Οι αγωγοί αυτοί εκκινούν από τις χώρες του Κόλπου, το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Οι εξελίξεις στην περιοχή θα καθορίσουν τις οδεύσεις, τις οποίες αναμένεται να διευκολύνει άμεσα ο ελληνικός εφοπλισμός.

Ο ελληνικός εφοπλισμός θα προσθέσει φυσικό αέριο στους σταθμούς αποθήκευσης που βρίσκονται στη Ρεβυθούσα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Κροατία.

Η ανάγκη για πολυμερισμό των διαδρομών

Η πλήρωση των αγωγών με ενέργεια από διάφορες περιοχές αναμένεται να μειώσει την τιμή του μείγματος προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ταυτόχρονα, θα ενισχυθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, διευκολύνοντας εκ νέου την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, οι απαραίτητοι κυρίως χερσαίοι αγωγοί, που εκκινούν από την περιοχή ΜΕΝΑ, θα διέλθουν και από την Τουρκία, χωρίς αναστολές παράκαμψης.

Η εμπειρία από τη διέλευση των αγωγών μέσω του ουκρανικού διαδρόμου, ακόμη και πριν από τον πόλεμο με τη Ρωσία, δεν επιτρέπει την επανάληψη του σφάλματος της αποκλειστικής μεταφοράς ενέργειας μέσα από μία μόνο χώρα. Η αξία του πολυμερισμού των διαδρομών καθίσταται ήδη εμφανής από τη συζήτηση που βρίσκεται σε έντονη εξέλιξη, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη διατήρηση των εντάσεων και των συγκρούσεων ανά τον κόσμο.

Με πληροφορίες από: Topontiki