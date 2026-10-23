Ο Μιχάλης Μελής για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Υποχρέωση μας η νομική υποστήριξη»

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής, προέβη σε δήλωση αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις αποκαλύψεις που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Μελής τόνισε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την υποχρέωση της Stoiximan GBL να παράσχει κάθε δυνατή νομική υποστήριξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου τα θεμέλια του αθλήματος έχουν «ταραχθεί» από ένα σκάνδαλο και τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών.

Η δήλωση του προέδρου της Stoiximan GBL

Ο Μιχάλης Μελής, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL, έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την ολοκλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας. Στη δήλωσή του, ο κ. Μελής ανέφερε πως ως πρόεδρος του ΔΣ θεωρεί «υποχρέωση όλων μας απέναντι στο φίλαθλο κοινό» να παρασχεθεί κάθε νομική υποστήριξη στην ελληνική Δικαιοσύνη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει προκύψει.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας και της συνεργασίας με τις αρχές, τονίζοντας τη δέσμευση της Stoiximan GBL να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες που έχουν προκληθεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, μετά τις συνεχείς αποκαλύψεις και τις σχετικές συλλήψεις.

Το σκάνδαλο που ταράζει το ελληνικό μπάσκετ

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που έχει «ταράξει» τα θεμέλιά του, με τις συνεχείς αποκαλύψεις να δημιουργούν ένα κλίμα έντονης ανησυχίας. Οι πρόσφατες συλλήψεις, που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες, έχουν εντείνει την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση της κατάστασης.

Το σκάνδαλο αυτό, όπως αναφέρθηκε, ταλανίζει το άθλημα, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα και το κύρος του επαγγελματικού μπάσκετ στη χώρα. Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε μια γενικότερη αναστάτωση, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του φίλαθρου κοινού και όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και του κύρους

Ο Μιχάλης Μελής επεσήμανε ότι η Stoiximan GBL λειτουργεί με γνώμονα τη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και του κύρους του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ. Αυτή η αρχή αποτελεί βασικό πυλώνα για την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη του αθλήματος. Η προστασία αυτών των αξιών είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Stoiximan GBL δίνει έμφαση στην προστασία των επενδυτών, των χορηγών, των συνεργατών και του συνολικού οικοσυστήματος του επαγγελματικού μπάσκετ. Η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ακεραιότητας είναι καθοριστική για τη διατήρηση της στήριξης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προβολή του αθλήματος.

Εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και νομική υποστήριξη

Ο πρόεδρος της Stoiximan GBL εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη, αναγνωρίζοντας τον θεσμικό της ρόλο να διερευνήσει τις καταγγελίες των τελευταίων ημερών. Η Δικαιοσύνη καλείται να αποδώσει τις όποιες ευθύνες προκύψουν στις σωστές διαστάσεις τους, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του νόμου και την απονομή της δικαιοσύνης.

Ο κ. Μελής δήλωσε την πρόθεση της Stoiximan GBL να παράσχει νομική υποστήριξη σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ελληνική Δικαιοσύνη. Στόχος αυτής της υποστήριξης είναι να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να μην μείνει καμία σκιά, διασφαλίζοντας την πλήρη διαφάνεια και την αποκάλυψη της αλήθειας.

Προστασία των εμπλεκομένων και υποχρέωση απέναντι στο φίλαθλο κοινό

Κύριο μέλημα του Μιχάλη Μελή είναι η προστασία της Stoiximan GBL, των ΚΑΕ, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών και όλων όσων συμμετέχουν στη διοργάνωση του Πρωταθλήματος από έκνομες πράξεις. Η διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των εμπλεκομένων είναι θεμελιώδης για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Ο πρόεδρος της Stoiximan GBL τόνισε πως αυτή η στάση αποτελεί υποχρέωση όλων απέναντι στο φίλαθλο κοινό, το οποίο παρακολουθεί και κρίνει τις εξελίξεις. Η διαφάνεια και η αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση του σκανδάλου είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την προάσπιση της φήμης του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta