Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε με δριμύτητα τη στάση του ΠΑΣΟΚ να μην υπερψηφίσει το νομοσχέδιο που αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την ενέργεια του ΠΑΣΟΚ «ντροπή» και «αίσχος», υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ενήργησε από «κόμπλεξ» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δηλώσεις του έγιναν στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, όπου αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Οι δηλώσεις για τον «κόφτη» στα social media

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η μη υπερψήφιση του νομοσχεδίου από το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη «χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή» για το κόμμα. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, αντί να σταλεί ένα μήνυμα στη Meta και το TikTok ότι η χώρα δεν είναι «ξέφραγο αμπέλι», το ΠΑΣΟΚ, μαζί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης (πλην του ΚΚΕ που ψηφίζει σε όλα όχι), ψήφισε αρνητικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «άφησε τα παιδιά μας απροστάτευτα» και «έπαιξε το παιχνίδι του Facebook, της Meta και του Ζούκερμπεργκ». Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι, παρόλο που υποτίθεται πως πολεμά τον καπιταλισμό και είναι σοσιαλιστής, άφησε τα παιδιά των Ελλήνων απροστάτευτα. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την άποψη ότι η στάση αυτή οφείλεται στο «κόμπλεξ» του κ. Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να μην φανεί ότι στηρίζει μια πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Ως γονέας παιδιού 12 ετών, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε την καθημερινή αγωνία των γονέων για τον χρόνο των παιδιών στην οθόνη, προσθέτοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι «με τις πλατφόρμες, να αφήσουν τα παιδιά μας να καταστραφούν για να πέσει ο Μητσοτάκης».

Η υπόθεση της Μαρίας Καρυστιανού

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υπουργός Υγείας απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη. Επανέλαβε την απόφαση του ΚΕΣΥ, η οποία δόθηκε ως απάντηση σε ερωτήματα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) μετά τον έλεγχο στο ιατρείο της κυρίας Καρυστιανού.

Το ΚΕΣΥ απάντησε ότι η κβαντική ιατρική δεν υφίσταται και είναι «ψέμα», καθιστώντας τη διαφήμισή της παραπλανητική. Επίσης, σημείωσε ότι τα μηχανήματα του βιοσυντονισμού δεν έχουν θεραπευτική δράση. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι τα μέλη του ΕΚΕΣΥ είναι γιατροί και όχι πολιτικοί. Την τελική απόφαση για την ποινή, με βάση τον κώδικα δεοντολογίας, θα την λάβει ο ΙΣΘ, καθώς η απάντηση του ΚΕΣΥ αναφέρει ότι ο όρος κβαντική ιατρική και τα μηχανήματα βιοσυντονισμού παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης το χαρακτήρισε «δυσάρεστη εξέλιξη», αλλά όχι «καταστροφική εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα». Σχολίασε επίσης την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την οποία θεώρησε «πολύ κακή έως και ντροπιαστική για την αμερικανική κυβέρνηση».

Για τον υπουργό Υγείας, το σημαντικό είναι να προχωρήσει η Chevron σε γεωτρήσεις με άδεια από το ελληνικό κράτος, καθώς αυτό είναι που έχει σημασία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr