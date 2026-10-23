Ο Ζέλσον Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό: «Έχουμε δεθεί σαν γκρουπ, βρισκόμαστε στην καλύτερη μας φάση»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, προχώρησε σε δηλώσεις στα κανάλια της Magenta TV, αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση της ομάδας του Πειραιά. Οι δηλώσεις του έγιναν πριν από το επερχόμενο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» με την Καλαμάτα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπογράμμισε την ενότητα του γκρουπ και την εξαιρετική φάση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, παρά το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η εξέλιξη και η ενότητα της ομάδας

Στις τοποθετήσεις του, ο Ζέλσον Μαρτίνς τόνισε πως η ομάδα βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση εξέλιξης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι παίκτες είναι όλοι μαζί ενωμένοι, ένα στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία του συλλόγου. Ο Πορτογάλος εξτρέμ εξήγησε ότι η καθημερινή δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα στο γήπεδο.

«Έχουμε δεθεί σαν γκρουπ και νομίζω πως βρισκόμαστε στην καλύτερη μας φάση», δήλωσε ο Μαρτίνς, εκφράζοντας την πεποίθησή του για τη συνοχή και την απόδοση της ομάδας. Παρά την αισιοδοξία του, ο ποδοσφαιριστής πρόσθεσε πως υπάρχει πάντα η διάθεση και η επιθυμία για περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση, δείχνοντας τη φιλοδοξία του συνόλου.

Το απαιτητικό πρόγραμμα και η ετοιμότητα των παικτών

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε και στο δύσκολο πρόγραμμα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, με τα συνεχόμενα παιχνίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παίκτες γνώριζαν εκ των προτέρων ότι το πρόγραμμα θα ήταν απαιτητικό, κάτι που τους βρίσκει προετοιμασμένους. «Για αυτό είμαστε μια μεγάλη ομάδα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ικανότητα του συλλόγου να ανταποκρίνεται σε τέτοιες συνθήκες.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ υπογράμμισε ότι όλοι οι παίκτες είναι χρήσιμοι και διαθέσιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ομάδα όποτε χρειαστεί. Η δήλωσή του αυτή αντικατοπτρίζει το κλίμα ομοψυχίας και την αίσθηση ότι κάθε μέλος του ρόστερ έχει να δώσει κάτι σημαντικό στην προσπάθεια του Ολυμπιακού, ανεξαρτήτως του φόρτου εργασίας.

Καμία ανησυχία για την ενέργεια και τη φρεσκάδα

Σε σχέση με το εξαντλητικό πρόγραμμα, ο Ζέλσον Μαρτίνς ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα κούρασης ή έλλειψης ενέργειας εντός της ομάδας. «Δεν υπάρχει θέμα ενέργειας», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι η φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών είναι σε υψηλό επίπεδο. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται να διαλύσει τυχόν ανησυχίες για τις επιπτώσεις των συνεχόμενων αγώνων στην απόδοση των παικτών.

Ο ίδιος εξέπρασε την πεποίθηση ότι όλοι οι παίκτες θα είναι απόλυτα έτοιμοι και θα διαθέτουν την απαραίτητη φρεσκάδα για να αντιμετωπίσουν το επερχόμενο ματς με την Καλαμάτα. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την επαγγελματική προσέγγιση και την αφοσίωση των ποδοσφαιριστών στην επίτευξη των στόχων του Ολυμπιακού, διατηρώντας υψηλά τα επίπεδα της αγωνιστικής τους ετοιμότητας.

Ο επερχόμενος αγώνας με την Καλαμάτα

Το παιχνίδι στο οποίο αναφέρθηκε ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι αυτό του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα, το οποίο θα διεξαχθεί στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 26 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 16:00. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αποτελώντας ένα σημαντικό τεστ για τους Πειραιώτες.

Οι δηλώσεις του Πορτογάλος εξτρέμ δίνουν το στίγμα της ψυχολογίας της ομάδας ενόψει αυτής της αναμέτρησης, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να διεκδικήσουν τη νίκη. Η προσήλωση στον στόχο και η αίσθηση της ενότητας αποτελούν βασικά στοιχεία που προβάλλονται από τον ποδοσφαιριστή ενόψει του αγώνα στην έδρα τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko