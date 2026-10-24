Νέες καταγγελίες για διαφθορά στο σχολικό μπάσκετ

Νέες σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με τη διαφθορά στον χώρο του μπάσκετ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, επεκτείνοντας τις ανησυχίες και στο σχολικό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) έχει λάβει αναφορές για αιτήματα χρηματισμού από μέλη της ΕΟΚ, καθώς και για στημένους αγώνες σε σχολικά πρωταθλήματα. Οι καταγγελίες αυτές υποδεικνύουν ένα εκτεταμένο πρόβλημα που επηρεάζει τις διαδικασίες επιλογής αθλητών και την ακεραιότητα των αγώνων.

Αίτημα χρηματισμού για την Εθνική Εφήβων

Μία από τις βασικές καταγγελίες που έφτασαν στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ αφορά αίτημα χρηματισμού από δύο μέλη της ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της θητείας του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ, δύο πρόσωπα που ανήκαν στην Ομοσπονδία φέρονται να προσέγγισαν έναν γονέα.

Ο γονέας κατήγγειλε ότι αυτά τα δύο μέλη απαίτησαν χρήματα προκειμένου το παιδί του να εξασφαλίσει μια θέση στην Εθνική Εφήβων μπάσκετ. Όταν ο γονέας ζήτησε εξηγήσεις για το αίτημα αυτό, τα μέλη της ΕΟΚ φέρεται να απάντησαν ότι η συμμετοχή σε αυτές τις εθνικές ομάδες μπορεί να προσφέρει μια σημαντική διεθνή διάκριση, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε απαλλαγή από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Καταγγελίες για στημένους σχολικούς αγώνες

Πέρα από τις καταγγελίες για χρηματισμό, στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ έχουν φτάσει και αναφορές από αρκετούς γονείς σχετικά με τη διαιτησία σε σχολικούς αγώνες μπάσκετ. Οι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν σε ορισμένους από τους επίμαχους αγώνες εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για τον τρόπο που διεξαγόταν η διαιτησία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γονείς υπέθεσαν ότι τα παιχνίδια ήταν στημένα, βασιζόμενοι στον τρόπο με τον οποίο οι αντίπαλες ομάδες κέρδιζαν βολές. Μάλιστα, γονείς αθλητών της ομάδας καλαθοσφαίρισης του Ελληνικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συμμετείχαν σε έναν τέτοιο αγώνα, βρίσκονται μεταξύ αυτών που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους.

Εμπλοκή ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

Η ΟΙΕΛΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται σε τέσσερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, με έδρες σε Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι αυτά τα σχολεία φέρεται να κατεβάζουν ομάδες σε σχολικά πρωταθλήματα και να ευνοούνται συστηματικά.

Η εύνοια αυτή, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, επιτυγχάνεται σε συνεργασία με ένα φερόμενο ως «κύκλωμα» που φαίνεται ότι λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή η συνεργασία «χάριζε» σχολικά πρωταθλήματα στις συγκεκριμένες ομάδες και παρείχε bonus μοριοδότηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις στους αθλητές τους.

Εθνικές ομάδες και απαλλαγές από πανελλαδικές

Οι καταγγελίες επεκτείνονται περαιτέρω, υποδεικνύοντας ένα σύστημα όπου σε κάποια από αυτά τα σχολεία φοιτούν, όπως αναφέρεται, οι μισές «μικρές» εθνικές ομάδες κάποιων αθλημάτων. Η φοίτηση αυτών των αθλητών στα εν λόγω ιδιωτικά εκπαιδευτήρια γίνεται με αντάλλαγμα ελάχιστη ή και καθόλου φυσική παρουσία στα μαθήματα.

Παράλληλα, στους αθλητές δίνονται υποσχέσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις, οι οποίες προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν μέχρι και πλήρη απαλλαγή από τις πανελλαδικές εξετάσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού και ανισότητας.

Παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ και επόμενα βήματα

Αντιδρώντας στις σοβαρές αυτές καταγγελίες, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Με την επιστολή αυτή, η Ομοσπονδία ζητά την άμεση παρέμβαση της υπουργού στην υπόθεση, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να αποδοθούν ευθύνες.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η κατάθεση υπομνημάτων από τους γονείς που έχουν υποβάλει τις καταγγελίες. Αυτό το βήμα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διαδικασία διερεύνησης των φερόμενων παρατυπιών και να προσφέρει επιπλέον στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis