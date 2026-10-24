Ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα ή μαγνητική μαστογραφία: Ποια εξέταση χρειάζομαι και πότε;

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του μαστού αποτελεί μια διαδικασία που δεν μπορεί να είναι ενιαία για όλες τις γυναίκες, καθώς οι ανάγκες κάθε περίπτωσης διαφέρουν. Η ακτινοδιαγνώστρια Αλεξάνδρα Αθανασίου, διευθύντρια του Τμήματος Απεικόνισης Μαστού στο ΥΓΕΙΑ, τονίζει ότι η επιλογή της κατάλληλης εξέτασης και του χρονικού διαστήματος επανάληψής της καθορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες.

Η ψηφιακή μαστογραφία/τομοσύνθεση, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική μαστογραφία διαδραματίζουν διαφορετικό, αλλά συχνά συμπληρωματικό ρόλο στην απεικόνιση του μαστού. Η σωστή επιλογή δεν έγκειται στο ποια εξέταση είναι «καλύτερη», αλλά στο ποια είναι η καταλληλότερη για την κάθε γυναίκα ξεχωριστά.

Η σημασία του εξατομικευμένου ελέγχου

Η προσέγγιση «one size does not fit all» είναι θεμελιώδης στον προσυμπτωματικό έλεγχο του μαστού. Οι παράγοντες που καθορίζουν ποια εξέταση είναι κατάλληλη και πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί περιλαμβάνουν την ηλικία της γυναίκας, την πυκνότητα των μαστών της, το ατομικό και οικογενειακό της ιστορικό, την πιθανή ύπαρξη γονιδιακών μεταλλάξεων, καθώς και τυχόν συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζει.

Η κατανόηση αυτών των παραγόντων επιτρέπει στους ειδικούς να προτείνουν την πιο αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου, μεγιστοποιώντας την πιθανότητα έγκαιρης διάγνωσης και βελτιώνοντας τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Η ψηφιακή μαστογραφία ως βασική μέθοδος

Η μαστογραφία αποτελεί την κύρια απεικονιστική μέθοδο για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού. Η ικανότητά της να εντοπίζει πολύ μικρές βλάβες, πριν ακόμη αυτές γίνουν ψηλαφητές, είναι καθοριστική για την έγκαιρη διάγνωση.

Χάρη στην ευρεία εφαρμογή της μαστογραφίας ως μεθόδου ελέγχου στον γενικό πληθυσμό, σε συνδυασμό με την πρόοδο των θεραπευτικών μεθόδων, έχει επιτευχθεί μείωση της θνητότητας από καρκίνο του μαστού έως και 30%.

Για γυναίκες που θεωρούνται μέσου κινδύνου, ο έλεγχος με μαστογραφία συνήθως ξεκινά γύρω στην ηλικία των 40 ετών. Η συχνότητα επανάληψης της εξέτασης πρέπει να αποφασίζεται με βάση τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το ατομικό προφίλ κινδύνου κάθε γυναίκας.

Η προστιθέμενη αξία της ψηφιακής τομοσύνθεσης

Η ψηφιακή τομοσύνθεση, γνωστή και ως 3D μαστογραφία, αποτελεί μια εξελιγμένη μορφή της ψηφιακής μαστογραφίας. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την απεικόνιση του μαστού με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, καθώς λαμβάνονται πολλαπλές διαδοχικές εικόνες.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ακριβέστερη διάγνωση. Η ικανότητα της τομοσύνθεσης να αναλύει τον μαστό σε «φέτες» βοηθά στην καλύτερη ανίχνευση βλαβών που ενδέχεται να επισκιάζονται σε μια συμβατική δισδιάστατη μαστογραφία.

Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστών είναι μια εξέταση που δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία και αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη συμπληρωματική μέθοδο απεικόνισης. Σε νεότερες γυναίκες που παρουσιάζουν συμπτώματα, όπως ένα ψηλαφητό μόρφωμα, το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται ως η αρχική απεικονιστική μέθοδος.

Μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στη διάκριση μεταξύ μιας κύστης και μιας συμπαγούς βλάβης. Επιπλέον, το υπερηχογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση επεμβατικών πράξεων, όπως η βιοψία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια.

Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, όπου η ευαισθησία της μαστογραφίας μπορεί να είναι μειωμένη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το υπερηχογράφημα δεν αποτελεί γενικά υποκατάστατο της μαστογραφίας στον προσυμπτωματικό έλεγχο των γυναικών για τις οποίες ενδείκνυται η μαστογραφία.

Η μαγνητική τομογραφία για ομάδες υψηλού κινδύνου

Η μαγνητική τομογραφία μαστών χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση βλαβών. Λόγω αυτής της ιδιότητάς της, χρησιμοποιείται κυρίως σε γυναίκες που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

Αυτές οι ομάδες μπορεί να περιλαμβάνουν γυναίκες με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό, γνωστές γονιδιακές μεταλλάξεις ή άλλους παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Η μαγνητική τομογραφία παρέχει λεπτομερείς εικόνες που μπορούν να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν ευρήματα από άλλες εξετάσεις σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis