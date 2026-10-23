Η Ρεάλ μαδρίτης επιστρέφει στην τελετή της χρυσής μπάλας μετά από δύο χρόνια

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, σηματοδοτώντας τη λήξη μιας περιόδου εντάσεων που διήρκεσε δύο χρόνια. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από την ένταση που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον ποδοσφαιριστή Βινίσιους και το βραβείο της Χρυσής Μπάλας το 2024. Η «Βασίλισσα» θα εκπροσωπηθεί σε μεγάλο αριθμό τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, με αρκετούς υποψήφιους παίκτες να αναμένονται.

Η επιστροφή της «βασίλισσας» στην τελετή

Μετά από μία περίοδο αποχής από την ετήσια τελετή, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιστρέψει, σηματοδοτώντας το τέλος των εντάσεων. Η σχέση του συλλόγου με τη Χρυσή Μπάλα ήταν πάντα συνυφασμένη με τη δόξα, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες καταστάσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η απόφαση για την επιστροφή στην αίθουσα της τελετής δεν αποτελεί απλώς μια τυπική κίνηση δημοσίων σχέσεων. Αντίθετα, αποδεικνύει την παρουσία των πρωταγωνιστών της ομάδας στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος. Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Η περίοδος της αποχής και οι εντάσεις

Η ρήξη μεταξύ του ισπανικού συλλόγου και των διοργανωτών του βραβείου κορυφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η διοίκηση των «μερένχες» είχε αποφασίσει να μην παραστεί στις τελετές απονομής, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή της με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνταν για τα αποτελέσματα.

Η περίοδος αυτή της αποχής, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια, είχε δημιουργήσει ένα κλίμα δυσαρέσκειας και προβληματισμού στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο σύλλογος είχε μποϊκοτάρει την έκδοση του 2024 και είχε σχεδόν εγκαταλείψει αυτή του 2025, δείχνοντας τη σταθερή του στάση απέναντι στα ζητήματα που είχαν προκύψει.

Το περιστατικό με τον βινίσιους το 2024

Αφορμή για το μποϊκοτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης αποτέλεσε η τελετή του 2024. Τότε, ο ποδοσφαιριστής Βινίσιους φαινόταν ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου της Χρυσής Μπάλας. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή διαψεύσθηκε η «σίγουρη» νίκη του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για το Παρίσι, όπου θα διεξαγόταν η τελετή, ο ίδιος ο Βινίσιους αποφάσισε να μην ταξιδέψει. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο ισπανικός σύλλογος δεν παρευρέθηκε επίσης στην τελετή, υποστηρίζοντας την απόφαση του παίκτη του και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων.

Οι πρωταγωνιστές που αναμένονται στο Λονδίνο

Η επιστροφή της Ρεάλ Μαδρίτης στην τελετή της Χρυσής Μπάλας συνδέεται άμεσα με την παρουσία κορυφαίων ποδοσφαιριστών της. Μεταξύ των υποψηφίων για το φετινό βραβείο βρίσκονται ο Κίλιαν Μπαπέ, ο Βινίσιους, ο Μαρκ Κουκουρέγια και ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Η παρουσία αυτών των παικτών στην τελετή υπογραμμίζει την ισχυρή εκπροσώπηση της Ρεάλ Μαδρίτης στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο σύλλογος θα εκπροσωπηθεί σε μεγάλο αριθμό, με πολλούς από τους υποψήφιους παίκτες να αναμένονται στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta