Μουσείο στη Σκωτία αφαίρεσε μούμιες επικαλούμενο την απουσία συγκατάθεσης

Μια πρωτοφανής απόφαση ελήφθη από την Πινακοθήκη και το Μουσείο Κέλβινγκροουβ στη Γλασκώβη της Σκωτίας, καθώς απομάκρυνε αρχαίες αιγυπτιακές μούμιες και λείψανα από τα εκθέματά του. Η κίνηση αυτή αιτιολογήθηκε με το σκεπτικό ότι οι αποθανόντες δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την έκθεσή τους. Η αλλαγή στην εκθεσιακή πολιτική του ιδρύματος έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις.

Η απόφαση του Μουσείου Κέλβινγκροουβ

Η Πινακοθήκη και το Μουσείο Κέλβινγκροουβ, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Σκωτίας, προχώρησε στην απομάκρυνση σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων από τις αίθουσες όπου φιλοξενούνταν η αιγυπτιακή συλλογή. Στα σημεία όπου μέχρι πρότινος εκτίθεντο τα ανθρώπινα λείψανα, η διοίκηση τοποθέτησε ενημερωτικές πινακίδες.

Στις πινακίδες αυτές αναγράφεται ότι «τα ανθρώπινα λείψανα αφαιρέθηκαν από την έκθεση ως ένδειξη σεβασμού». Μεταξύ των αντικειμένων που απομακρύνθηκαν περιλαμβάνονται μουμιοποιημένα μέλη, όπως μια ταριχευμένη ανδρική κεφαλή, ένα μουμιοποιημένο πόδι, καθώς και ένα δεξί χέρι που είχε ανακαλυφθεί στην Κοιλάδα των Βασιλέων του Λούξορ. Επίσης, αποσύρθηκαν τα λείψανα του Αιγύπτιου ιερέα Νεκτ.

Η αιτιολόγηση από τον οργανισμό Glasgow Life

Ο οργανισμός Glasgow Life, ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των πολιτιστικών φορέων του δήμου της Γλασκώβης, εξήγησε τους λόγους πίσω από αυτή την ενέργεια. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η απόφαση εναρμονίζεται πλήρως με τις σύγχρονες μουσειακές πρακτικές και τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.

Ειδικότερα, το προσχέδιο της νέας πολιτικής του φορέα ορίζει ότι τα ανθρώπινα λείψανα πρέπει να εκτίθενται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ενημερωμένη συγκατάθεση από τον ίδιο τον αποθανόντα ή, ελλείψει αυτού, από τους απογόνους του. Καθώς δεν υπήρχαν σχετικά έγγραφα για τα συγκεκριμένα αρχαιολογικά ευρήματα, η αφαίρεσή τους από την έκθεση κρίθηκε αναγκαία.

Αντιδράσεις στην απόφαση: Η θέση του Κρις ΜακΓκόβερν

Η κίνηση του μουσείου προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και σχολιασμό από διάφορες πλευρές. Ο Κρις ΜακΓκόβερν, πρόεδρος της εκστρατείας Campaign for Real Education, χαρακτήρισε την απόφαση ως «παράλογη». Ο ίδιος τόνισε ότι είναι αδύνατον να ζητηθεί άδεια από ανθρώπους που έζησαν πριν από χιλιάδες χρόνια, καθιστώντας την απαίτηση αυτή μη εφαρμόσιμη.

Επιπλέον, ο κ. ΜακΓκόβερν εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι οι επισκέπτες του μουσείου, και κυρίως τα παιδιά, στερούνται ένα ουσιαστικό μέρος της ιστορικής τους εκπαίδευσης, καθώς δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αυτά τα σημαντικά αρχαιολογικά εκθέματα.

Η άποψη του Μέρντο Φρέιζερ για την πολιτική ορθότητα

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις αντιδράσεις, ο Μέρντο Φρέιζερ, εκπρόσωπος των Συντηρητικών της Σκωτίας για θέματα πολιτισμού, εξέφρασε επίσης την διαφωνία του. Ο κ. Φρέιζερ σημείωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έχει ως αποτέλεσμα την σιωπηλή απομάκρυνση της ιστορίας από τους χώρους των μουσείων.

Σύμφωνα με την άποψή του, αυτή η ενέργεια γίνεται προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες τάσεις της πολιτικής ορθότητας. Ο εκπρόσωπος των Συντηρητικών υπογράμμισε έτσι μια ανησυχία για το πώς οι σύγχρονες κοινωνικές ευαισθησίες ενδέχεται να επηρεάζουν την παρουσίαση και τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς στα μουσεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta