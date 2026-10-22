Πρώτη οδηγική εμπειρία του νέου iCAUR V25 και οι αρχικές εικόνες

Στην πόλη Wuhu της Κίνας, στο πλαίσιο του iCAUR International User Summit, δόθηκε η ευκαιρία για μια πρώτη οδηγική εμπειρία του νέου μοντέλου V25. Η δοκιμή αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την επίσημη παρουσίαση του οχήματος, το οποίο αποτελεί το τρίτο μοντέλο που λανσάρεται από τη νέα μάρκα iCAUR, θυγατρική του κινεζικού ομίλου Chery.

Η παρουσίαση του iCAUR V25 στην Κίνα

Η νέα μάρκα iCAUR, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο Chery, παρουσίασε το V25 ως μέρος της σειράς V, η οποία πλέον ολοκληρώνεται με την προσθήκη του. Το V25 έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα, μαζί με τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα V23 και V27, ενισχύοντας την παρουσία της iCAUR στην αγορά των οχημάτων.

Η επίσημη παρουσίαση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του iCAUR International User Summit, ένα γεγονός που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και έδωσε το έναυσμα για τη συζήτηση γύρω από τη φιλοσοφία της νέας μάρκας και τον ρόλο του αυτοκινήτου στη σύγχρονη εποχή.

Η φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό

Κατά την παρουσίαση του V25, ο Su Jun, αντιπρόεδρος της Chery Automobile, έθεσε ένα κεντρικό ερώτημα: «Ποιος είναι, τελικά, ο σκοπός ενός αυτοκινήτου;». Αυτή η ερώτηση αποτέλεσε τη βάση για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ των οχημάτων και των ανθρώπων, αναδεικνύοντας την προβληματική της αυτοκινητοβιομηχανίας σήμερα.

Ο Su Jun επισήμανε ότι, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ολοένα μεγαλύτερες οθόνες, αυξημένη αυτονομία και πληθώρα τεχνικών όρων, η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μια μορφή ομογενοποίησης. Πολλά οχήματα μοιάζουν μεταξύ τους, χωρίς να αφήνουν κάποιο ουσιαστικό αποτύπωμα στον χρήστη. Η iCAUR απαντά σε αυτή την πρόκληση με το Future-Classic Design, το οποίο αξιοποιεί απλές φόρμες, προσδίδοντας ξεχωριστό χαρακτήρα και αναγνωρισιμότητα στα μοντέλα της.

Οι τρεις λέξεις-κλειδιά του V25

Ο σχεδιασμός του V25 βασίστηκε σε τρεις λέξεις-κλειδιά: «Μέτρο, Ικανότητα, Ελευθερία». Το «Μέτρο» αποτυπώνεται στη γεωμετρική σιλουέτα του οχήματος, στις αναλογίες αμαξώματος που πλησιάζουν το 1:1, στα εμβληματικά στρογγυλά φωτιστικά σώματα και στις μινιμαλιστικές γραμμές, χωρίς περιττά διακοσμητικά στοιχεία, προσδίδοντας μια διαχρονική αισθητική.

Η «Ικανότητα» εξασφαλίζεται από τις επιλογές συστημάτων κίνησης. Το V25 θα διατεθεί με εκτεταμένη αυτονομία REEV ή σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Επιπλέον, το σύστημα i-AWD στις τετρακίνητες εκδόσεις επιτρέπει την κίνηση σε ποικίλες οδικές συνθήκες, προσφέροντας ευελιξία και ασφάλεια στον οδηγό.

Τέλος, η «Ελευθερία» ενισχύεται από περισσότερες από 20 παραλλαγές του οχήματος, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως προεκτάσεις του τρόπου ζωής των χρηστών. Εξοπλισμός κατασκήνωσης, είδη για δραστηριότητες στη φύση, ακόμα και μια καφετιέρα τοποθετημένη στην οροφή, είναι μερικά παραδείγματα που αναδεικνύουν την προσαρμοστικότητα του V25 στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και εκδόσεις

Οι ιθύνοντες της iCAUR έχουν παραμείνει φειδωλοί ως προς την αποκάλυψη όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών του V25. Ωστόσο, έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρχουν δύο ηλεκτρικές εκδόσεις του μοντέλου. Μία δικίνητη έκδοση θα προσφέρει αυτονομία έως 368 χιλιόμετρα, ενώ μια τετρακίνητη έκδοση θα έχει αυτονομία έως 332 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι το V27, το οποίο θα εισαχθεί πρώτο στην Ελλάδα, θα διαθέτει εκδόσεις REEV Range Extender, όπου το θερμικό μοτέρ θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στο ηλεκτρικό μοτέρ, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία και ευελιξία.

Η άφιξη στην ελληνική αγορά

Η μάρκα iCAUR αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εμπορική πολιτική της εταιρείας στην Ελλάδα προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027.

Αρχικά, θα εισαχθεί το μοντέλο V27, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις REEV Range Extender. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η εισαγωγή του νέου V25. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να έρθει και το V23, το οποίο χαρακτηρίζεται από πιο συμπαγείς διαστάσεις, αν και για αυτό θα υπάρξουν νεότερα αργότερα.

Με πληροφορίες από: Newsit