Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις έως 95% με έμφαση σε 13.500 κλειστές κατοικίες

Ο νέος οδηγός εφαρμογής της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» δημοσιεύθηκε χθες, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις επιλέξιμες εργασίες και τη διαδικασία χρηματοδότησης. Μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω», οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να διεκδικήσουν ενισχύσεις που κυμαίνονται από 70% έως 95% του κόστους των εργασιών. Η συνολική χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 37.000 ευρώ, προσφέροντας ένα ισχυρό κίνητρο για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων.

Στόχοι και δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» έχει ως βασικό στόχο την αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κλειστές κατοικίες, στοχεύοντας ειδικότερα σε 13.500 τέτοια σπίτια, με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά και τη διάθεσή τους σε χρήση.

Παράλληλα, η δράση παρέχει στήριξη και για εργασίες σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών. Οι ενισχύσεις απευθύνονται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών.

Ύψος επιδοτήσεων και χρηματοδότηση

Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος κυμαίνονται από 70% έως 95% του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας ιδιοκτήτης για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης ανέρχεται στις 36.000 ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπεται επιπρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για την κάλυψη υποστηρικτικών υπηρεσιών, βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στον οδηγό της δράσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική ενίσχυση προς τους δικαιούχους μπορεί να αγγίξει και τις 37.000 ευρώ, όπως ανέφερε και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, για την πρώτη φάση του «Ανακαινίζω».

Δημοσίευση οδηγού και δηλώσεις

Ο οδηγός εφαρμογής της νέας δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, δημοσιεύθηκε χθες. Η δημοσίευση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους πολίτες να ενημερωθούν έγκαιρα. Μπορούν να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τους όρους συμμετοχής, τις επιλέξιμες εργασίες και τη διαδικασία χρηματοδότησης.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της σχετικά με την πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω», υπογράμμισε ότι η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως τις 37.000 ευρώ. Αυτό το ποσό αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε βελτιώσεις των ακινήτων τους.

Επιλέξιμες εργασίες και διαδικασία αιτήσεων

Η δράση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνισης και επισκευής, καθώς και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το ποιες εργασίες και υπηρεσίες επιδοτούνται, συμβουλευόμενοι τον οδηγό που δημοσιεύθηκε.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Αρχικά, θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης της πλατφόρμας, καθώς και οι προθεσμίες για κάθε φάση, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με πληροφορίες από: Newsit