Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Αύριο το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Πριν την 28η Οκτωβρίου στα ATM όλοι οι δικαιούχοι

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Νοεμβρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Οι δικαιούχοι, τόσο οι μισθωτοί όσο και οι μη μισθωτοί, θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν την επίσημη ημερομηνία, με τις πρώτες πιστώσεις να ξεκινούν από αύριο το απόγευμα.

Η διαδικασία καταβολής θα ακολουθήσει τον πάγιο κανόνα διαχωρισμού των πληρωμών ανάλογα με την κατηγορία εργασίας των συνταξιούχων. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει τις δικές του ημερομηνίες για τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα επιδόματα που χορηγεί.

Πρόωρη καταβολή συντάξεων e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στην καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Νοεμβρίου 2026 σε όλους τους δικαιούχους, λίγες ημέρες νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία. Η απόφαση αυτή οφείλεται στην αργία της 28ης Οκτωβρίου, η οποία επηρεάζει το πρόγραμμα των τραπεζικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τον κανόνα που εφαρμόζεται κάθε μήνα, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στα ποσά νωρίτερα από τις επίσημες ημερομηνίες καταβολής.

Οι πληρωμές για τους μη μισθωτούς

Για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους, οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 έχει ανακοινωθεί ότι θα καταβληθούν επίσημα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Ωστόσο, λόγω της πρακτικής της πίστωσης των ποσών από την προηγούμενη εργάσιμη, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στα χρήματα νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, τα χρήματα για τους μη μισθωτούς αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεσολαβεί Σαββατοκύριακο μέχρι την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Οι πληρωμές για τους μισθωτούς

Όσον αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους, οι συντάξεις τους αναμένεται να καταβληθούν επίσημα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Και σε αυτή την περίπτωση, η πίστωση των ποσών θα γίνει νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι μισθωτοί θα δουν τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Η πρόωρη αυτή διάθεση των χρημάτων σχετίζεται επίσης με την αργία της 28ης Οκτωβρίου, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση των συνταξιούχων στα ποσά.

Καταβολές από τον ΟΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα προχωρήσει στην καταβολή των συντάξεων των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Η πίστωση των συγκεκριμένων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνει από το απόγευμα της Πέμπτης 29 του ίδιου μήνα.

Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα που χορηγεί ο Οργανισμός. Αυτά περιλαμβάνουν τα προνοιακά-αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, καθώς και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με την πίστωση να γίνεται το απόγευμα της 29ης Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki