Αμαλιάδα: Εκταφή 79χρονης που θάφτηκε στον κήπο – Καταγγελία από τον γιο της

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας, μετά την αποκάλυψη ότι μια 79χρονη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη στον κήπο του σπιτιού της. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία ενός εκ των γιων της ηλικιωμένης, ο οποίος απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε εκταφή της σορού, ενώ δύο αδέλφια συνελήφθησαν.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και η καταγγελία

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε χθες, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, το βράδυ, όταν ένας από τους γιους της 79χρονης κατήγγειλε ότι η μητέρα του είχε πεθάνει και τα αδέλφια του την είχαν θάψει στον κήπο. Ο ίδιος, μιλώντας για το περιστατικό, ανέφερε ότι δεν άντεξε τις τύψεις και για αυτό τον λόγο πήγε στην αστυνομία.

Η καταγγελία του γιου οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, αρμόδιο κλιμάκιο της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε στην εκταφή της 79χρονης γυναίκας από τον κήπο του σπιτιού της στην περιοχή του παλιού Υδραγωγείου στην Αμαλιάδα.

Η εκταφή και οι συλλήψεις

Η σορός της ηλικιωμένης εντοπίστηκε σε χωράφι, περίπου 60 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, όπου είχε θαφτεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σορός βρέθηκε διπλωμένη με μια κουβέρτα, θαμμένη σε βάθος μόλις 50 εκατοστών. Μετά την εκταφή, η σορός μεταφέρθηκε στην Πάτρα για να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν δύο αδέλφια της οικογένειας, ηλικίας 37 και 44 ετών. Οι δύο άνδρες κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες που προκύπτουν από την πρωτοφανή αυτή υπόθεση.

Οι δηλώσεις του γιου που κατήγγειλε το περιστατικό

Ο γιος που προέβη στην καταγγελία, ο οποίος έβαλε τέλος σε αυτό το θρίλερ, μίλησε για όσα συνέβησαν από το βράδυ της προπερασμένης ημέρας, όταν η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, μέχρι και χθες, όταν ο ίδιος πήγε στην αστυνομία. «Δεν άντεξα τις τύψεις και πήγα στην αστυνομία. Η μανούλα μου ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος», δήλωσε.

Ο ίδιος περιέγραψε την ψυχολογική του κατάσταση ως «άθλια», τονίζοντας ότι «είχα τύψεις για τη μητέρα μου. Δεν μπορούσα». Επίσης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή του, δηλώνοντας: «Δεν έχετε ιδέα τι έχω περάσει, πάρα πολλά. Είχα τη μητέρα μου και την αγαπούσα. Έχασα τον πατέρα μου».

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι δεν έμενε στο ίδιο σπίτι με την μητέρα του, γεγονός που προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση.

Οικονομική αδυναμία ως αιτία και οι διαφωνίες

Οι δύο συλληφθέντες αδελφοί επικαλέστηκαν οικονομική αδυναμία για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους να θάψουν τη μητέρα τους χωρίς να ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία. Φέρονται να ανέφεραν ότι δεν είχαν τα απαραίτητα χρήματα για την κηδεία και γι’ αυτό επέλεξαν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την ταφή της 79χρονης.

Ο γιος που κατήγγειλε το περιστατικό εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τα αδέλφια του, δηλώνοντας ότι διαφωνούσε από την πρώτη στιγμή με την απόφασή τους να ταφεί η μητέρα τους στον κήπο. Όπως περιέγραψε, ο ίδιος ήταν δεύτερο όνομα στον λογαριασμό της μητέρας του και φοβόταν ότι θα έμπαινε και αυτός στη φυλακή αν διαπιστωνόταν ότι είχε καταβληθεί η σύνταξή της και έπαιρνε χρήματα.

Πρότεινε μάλιστα να ζητήσουν βοήθεια από τον δήμο και από τους γείτονες για να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας, ώστε να ταφεί η μητέρα τους με αξιοπρέπεια σε νεκροταφείο. Ωστόσο, τα δύο αδέλφια προχώρησαν στον ενταφιασμό παρά τις αντιρρήσεις του.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι τα αδέλφια του «τα έχασαν με το που πέθανε η μητέρα, γιατί τις τελευταίες δέκα μέρες δεν ήταν καθόλου καλά. Σκεφτείτε ότι έτρωγε μόνο γιαούρτι». Παρά την αγάπη τους, όπως είπε, δεν είχαν τα χρήματα για μια αξιοπρεπή κηδεία και είπαν να την θάψουν στον κήπο μέχρι να βγάλουν άκρη.

Η χρονική ακολουθία των γεγονότων

Σύμφωνα με την καταγγελία και τις πληροφορίες, η μητέρα έφυγε από τη ζωή προχθές το βράδυ, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας. Την ίδια νύχτα, οι δύο γιοι της αποφάσισαν να την ενταφιάσουν σε χωράφι κοντά στην οικογενειακή κατοικία.

Ο τρίτος αδελφός, αν και αντέδρασε έντονα στην απόφασή τους και προσπάθησε να τους αποτρέψει, δεν κατάφερε να αλλάξει την κατάσταση. Τελικά, χθες το βράδυ, ο ίδιος απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Η κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στην εκταφή της σορού νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, ολοκληρώνοντας έτσι την αποκάλυψη της υπόθεσης στην Αμαλιάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki